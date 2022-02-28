ЕЦБ заявляет об угрозе банкротства для европейских "дочек" российского "Сбербанка" — Finance.ua

ЕЦБ заявляет об угрозе банкротства для европейских "дочек" российского "Сбербанка"

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ЕЦБ заявляет об угрозе банкротства для европейских "дочек" российского "Сбербанка"

Европейский центральный банк заявляет, что европейским дочерним компаниям российского государственного «Сбербанка» в ближайшее время грозит банкротство вследствие новых санкций Евросоюза, введенных в отношении России.

Как сообщает DW , об этом ЕЦБ заявил в понедельник, 28 февраля.

В частности, речь идет о Sberbank Europe AG со штаб-квартирой в Австрии и его «дочках» в Хорватии и Словении.

Отмечается, что фининститут столкнулся со значительным оттоком депозитов вследствие влияния геополитической напряженности на репутацию банка. Это привело к ухудшению его ликвидной позиции, а в распоряжении фининститута «нет доступных мер с реальным шансом восстановить этот показатель на уровне группы и в каждой из своих дочерних компаний».

Австрийское управление финансового рынка (FMA) наложило на Sberbank Europe AG мораторий на платежи до 2 марта. Единственным исключением из него являются выплаты вкладчикам, которым разрешено снимать не более 100 евро в день для покрытия самых необходимых ежедневных потребностей. Депозиты до 100 тыс. евро, согласно законодательству, защищены австрийской системой страхования вкладов.

В Европейском Союзе официально ввели санкции против Центрального банка РФ.

Также Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел 27 стран-членов ЕС утвердил отключение определенного количества российских банков от SWIFT.

Акции российского «Сбербанка» упали на 73%

На открытии торгов 28 февраля акции контролируемого российским правительством Сбербанка упали на 73,04%. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

Обвал стоимости акций произошел на фоне введения против страны-агрессора нового пакета экономических санкций, которые, среди прочего, включают отключение ряда банков от международной системы SWIFT.

Из-за резкого падения цен на акцию торговлю ими решили не проводить. Помимо акций Сбербанка на Московской бирже уже не торгуют акциями Лукойла и Газпрома, передают российские медиа. Капитализация этих компаний провалилась более чем на 50% на открытии торгов.

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