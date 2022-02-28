ЕЦБ заявляет об угрозе банкротства для европейских "дочек" российского "Сбербанка" — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

ЕЦБ заявляет об угрозе банкротства для европейских "дочек" российского "Сбербанка"

Сегодня 11:00Мир
230
ЕЦБ заявляет об угрозе банкротства для европейских "дочек" российского "Сбербанка"ЕЦБ заявляет об угрозе банкротства для европейских "дочек" российского "Сбербанка"
Европейский центральный банк заявляет, что европейским дочерним компаниям российского государственного «Сбербанка» в ближайшее время грозит банкротство вследствие новых санкций Евросоюза, введенных в отношении России.
Как сообщает DW, об этом ЕЦБ заявил в понедельник, 28 февраля.
В частности, речь идет о Sberbank Europe AG со штаб-квартирой в Австрии и его «дочках» в Хорватии и Словении.
Отмечается, что фининститут столкнулся со значительным оттоком депозитов вследствие влияния геополитической напряженности на репутацию банка. Это привело к ухудшению его ликвидной позиции, а в распоряжении фининститута «нет доступных мер с реальным шансом восстановить этот показатель на уровне группы и в каждой из своих дочерних компаний».
Австрийское управление финансового рынка (FMA) наложило на Sberbank Europe AG мораторий на платежи до 2 марта. Единственным исключением из него являются выплаты вкладчикам, которым разрешено снимать не более 100 евро в день для покрытия самых необходимых ежедневных потребностей. Депозиты до 100 тыс. евро, согласно законодательству, защищены австрийской системой страхования вкладов.
В Европейском Союзе официально ввели санкции против Центрального банка РФ.
Также Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел 27 стран-членов ЕС утвердил отключение определенного количества российских банков от SWIFT.

Акции российского «Сбербанка» упали на 73%

На открытии торгов 28 февраля акции контролируемого российским правительством Сбербанка упали на 73,04%. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.
Обвал стоимости акций произошел на фоне введения против страны-агрессора нового пакета экономических санкций, которые, среди прочего, включают отключение ряда банков от международной системы SWIFT.
Из-за резкого падения цен на акцию торговлю ими решили не проводить. Помимо акций Сбербанка на Московской бирже уже не торгуют акциями Лукойла и Газпрома, передают российские медиа. Капитализация этих компаний провалилась более чем на 50% на открытии торгов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.