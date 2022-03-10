ЕЦБ сохранил ставки без изменений — Finance.ua

ЕЦБ сохранил ставки без изменений

ЕЦБ сохранил ставки без изменений

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам — на уровне минус 0,5%.

Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

«Любая корректировка ключевых процентных ставок произойдет лишь спустя некоторое время после завершения советом управляющих выкупа активов в рамках программы Asset Purchase Programme (APP) и будет постепенной», — говорится в сообщении ЕЦБ.

«Совет управляющих ЕЦБ намерен сохранять ставки на текущих уровнях до тех пор, пока не будет уверен, что инфляция достигнет 2% задолго до окончания горизонта прогнозирования и устойчиво закрепится на этом уровне до конца прогнозного периода, а также не посчитает достигнутый прогресс в базовой инфляции достаточным для того, чтобы темпы роста потребительских цен стабилизировались на 2%-ном уровне в среднесрочной перспективе», — отмечается в пресс-релизе.

В предыдущих заявлениях ЕЦБ говорилось, что он «намерен сохранять ставки на текущих уровнях или ниже».

ЕЦБ также сообщил в четверг, что завершит выкуп активов в рамках экстренной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) в марте 2022 года, как и планировалось.

При этом реинвестиции поступлений от погашаемых бумаг в рамках этой программы продлится как минимум до конца 2024 года.

Выкуп активов в рамках APP скорректирован: в апреле ЕЦБ выкупит бумаги в рамках этой программы на 40 млрд евро, в мае — на 30 млрд евро, в июне — на 20 млрд евро.

Ранее планировалось, что ежемесячные объемы выкупа во втором квартале составят 40 млрд евро, в третьем — 30 млрд евро.

Корректировка выкупа активов в рамках APP в третьем квартале будет зависеть от статданных, отмечают в ЕЦБ.

«Если статданные подтвердят ожидания, что среднесрочный прогноз инфляции не ослабеет даже после завершения чистого выкупа активов, ЕЦБ закончит покупки в третьем квартале», — говорится в заявлении европейского Центробанка.

«Если же инфляционный прогноз поменяется, и финансовые условия более не будут соответствовать движению к 2%-ной цели по инфляции, мы пересмотрим график выкупа активов», — отмечают в ЕЦБ.

«Вторжение россии на территорию Украины стало переломным моментом для Европы. Совет управляющих ЕЦБ выражает полную поддержку народу Украины, — говорится в заявлении ЕЦБ. — Мы будем обеспечивать ровные условия в плане ликвидности и реализовывать санкции, введенные Евросоюзом и правительствами отдельных стран Европы».

Совет управляющих европейского ЦБ также пообещал сделать «все необходимое для обеспечения ценовой стабильности и защиты финансовой стабильности» в регионе.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1080 после заседания ЕЦБ по сравнению с $1,1040 до начала заседания.

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