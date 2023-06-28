ЕЦБ намерена продолжить усиление монетарной политики — Кристин Лагард — Finance.ua
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ЕЦБ намерена продолжить усиление монетарной политики — Кристин Лагард

Мир
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ЕЦБ намерена продолжить усиление монетарной политики — Кристин Лагард
ЕЦБ намерена продолжить усиление монетарной политики — Кристин Лагард
Рост заработных плат сейчас оказывает давление на инфляцию, которая вступает во вторую стадию и, вероятно, продлится еще некоторое время.
Об этом заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард во время Форума ЕЦБ по центральному банкингу в Синтре.
«Как следствие, ЕЦБ должен вернуть процентные ставки в достаточно ограничительную зону, чтобы зафиксировать усиление политики», — говорится в сообщении.
Маловероятно, что в ближайшее время центробанк сможет уверенно утверждать, что пиковые ставки уже достигнуты, добавила Лагард.
В июне ЕЦБ повысил процентные ставки на 25 б. п., доведя ставку по основным операциям рефинансирования до 4% - наивысшего уровня со времен финансового кризиса 2008 года, а ставку по депозитным операциям — до 22-летнего максимума в 3,5%.
Кроме того, Лагард заявила, что у ЕЦБ есть больше оснований для повышения ставок и, вероятно, продолжит повышать их в июле.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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