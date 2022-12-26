ЕБРР возместит бизнесу расходы по релокации: кто, сколько и как может получить — Finance.ua

ЕБРР возместит бизнесу расходы по релокации: кто, сколько и как может получить
Малые и средние предприятия (МСП) в Украине, которым из-за российского полномасштабного вторжения пришлось переезжать в другие области, могут получить возмещение расходов, которые они понесли в ходе релокации.
Денежные средства на это выделили США и Швейцария, компенсации бизнесу будут предоставляться через Фонд содействия малому бизнесу ЕБРР, пишет The page.
Релокация бизнеса: кто имеет право на компенсацию от ЕБРР
Для того чтобы податься на возмещение, компания должна отвечать ряду требований:
- иметь в штате до 500 сотрудников;
- иметь годовой оборот до 50 млн евро или общие активы до 43 млн евро;
- не менее двух лет операционной деятельности;
- доля украинских владельцев — более 50%.
Релокация МСП: на какую компенсацию от ЕБРР можно рассчитывать
Общий объем помощи от США и Швейцарии составляет 2,4 млн евро.
Около 80 украинских компаний получат до 30 тыс. евро каждая на возмещение расходов, которые не были предварительно оплачены другими организациями, связанные с:
- перевозкой оборудования, сырья и готовой продукции;
- упаковкой, демонтажем, отладкой, ремонтом, арендой и приобретением оборудования;
- использованием помещений: до одного месяца аренды, инженерных или ремонтно-строительных работ в помещениях для хранения оборудования и производства.
Как подать заявку
Подать заявки на компенсацию можно по этой ссылке. Конечный срок подачи заявок — 31 января 2023 года.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью