ЕБРР возместит бизнесу расходы по релокации: кто, сколько и как может получить — Finance.ua

ЕБРР возместит бизнесу расходы по релокации: кто, сколько и как может получить Сегодня 16:03 — Личные финансы

ЕБРР возместит бизнесу расходы по релокации: кто, сколько и как может получить

Малые и средние предприятия (МСП) в Украине, которым из-за российского полномасштабного вторжения пришлось переезжать в другие области, могут получить возмещение расходов, которые они понесли в ходе релокации.

Денежные средства на это выделили США и Швейцария, компенсации бизнесу будут предоставляться через Фонд содействия малому бизнесу ЕБРР, пишет The page.

Релокация бизнеса: кто имеет право на компенсацию от ЕБРР

Для того чтобы податься на возмещение, компания должна отвечать ряду требований:

иметь в штате до 500 сотрудников;

иметь годовой оборот до 50 млн евро или общие активы до 43 млн евро;

не менее двух лет операционной деятельности;

доля украинских владельцев — более 50%.

Релокация МСП: на какую компенсацию от ЕБРР можно рассчитывать

Общий объем помощи от США и Швейцарии составляет 2,4 млн евро.

Около 80 украинских компаний получат до 30 тыс. евро каждая на возмещение расходов, которые не были предварительно оплачены другими организациями, связанные с:

перевозкой оборудования, сырья и готовой продукции;

упаковкой, демонтажем, отладкой, ремонтом, арендой и приобретением оборудования;

использованием помещений: до одного месяца аренды, инженерных или ремонтно-строительных работ в помещениях для хранения оборудования и производства.

Как подать заявку

Подать заявки на компенсацию можно по этой ссылке. Конечный срок подачи заявок — 31 января 2023 года.

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The page По материалам:

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