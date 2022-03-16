Джонсон ищет новые источники поставки нефти для Великобритании — Finance.ua

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Джонсон ищет новые источники поставки нефти для Великобритании

Сегодня 11:13Энергетика
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Джонсон ищет новые источники поставки нефти для ВеликобританииДжонсон ищет новые источники поставки нефти для Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправляется в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию в рамках усилий по обеспечению страны нефтью и нефтепродуктами за счет дополнительных поставок с Ближнего Востока.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на арабские СМИ.
Поскольку Британия и другие западные страны сталкиваются с растущими ценами на энергоносители, Джонсон будет пытаться побудить производителей увеличить объемы производства и обеспечить другие поставки, чтобы помочь потребителям и снизить зависимость от российского экспорта.
«Великобритания создает международную коалицию, чтобы справиться с новой реальностью, с которой мы сталкиваемся. Мир должен отучить себя от российских углеводородов», — говорится в заявлении Джонсона.
Он отметил, что «Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты являются ключевыми международными партнерами в этих усилиях».
Британские СМИ считают, что премьер также попытается склонить арабских лидеров к тому, чтобы они присоединились к более жесткому давлению Запада на Россию из-за ее войны в Украине.
По материалам: Українська правда
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