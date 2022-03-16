Джонсон ищет новые источники поставки нефти для Великобритании — Finance.ua

Джонсон ищет новые источники поставки нефти для Великобритании

Сегодня 11:13 — Энергетика

Джонсон ищет новые источники поставки нефти для Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправляется в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию в рамках усилий по обеспечению страны нефтью и нефтепродуктами за счет дополнительных поставок с Ближнего Востока.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на арабские СМИ.

Поскольку Британия и другие западные страны сталкиваются с растущими ценами на энергоносители, Джонсон будет пытаться побудить производителей увеличить объемы производства и обеспечить другие поставки, чтобы помочь потребителям и снизить зависимость от российского экспорта.

«Великобритания создает международную коалицию, чтобы справиться с новой реальностью, с которой мы сталкиваемся. Мир должен отучить себя от российских углеводородов», — говорится в заявлении Джонсона.

Он отметил, что «Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты являются ключевыми международными партнерами в этих усилиях».

Британские СМИ считают, что премьер также попытается склонить арабских лидеров к тому, чтобы они присоединились к более жесткому давлению Запада на Россию из-за ее войны в Украине.

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