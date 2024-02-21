Дуда прокомментировал блокирование границы Украины — Finance.ua

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Дуда прокомментировал блокирование границы Украины

Казна и Политика
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Дуда прокомментировал блокирование границы Украины
Дуда прокомментировал блокирование границы Украины
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что блокирование границы с Украиной не является политическим решением правительства, запретить фермерам протестовать они не могут.
В интервью Украинскому Радио он сказал, что европейские фермеры «боятся за свое существование» из-за огромного наплыва украинской сельскохозяйственной продукции на рынки ЕС. «Это действительно сложная проблема, потому что проблема с украинским продовольствием существовала с самого начала. Она началась из-за российской агрессии против Украины. Потому что давайте помнить, что во всем виновата именно российская агрессия против Украины, а не кто-то другой», — заявил Дуда.
Польский президент уверяет, что его страна никогда не закрывалась от сельскохозяйственной продукции из Украины. «Польша закрыла свой внутренний рынок для украинского зерна в связи с кризисом на этом рынке и резким падением цен на продукцию, сельскохозяйственную продукцию, в том числе на зерно, но не перекрыла возможность транзита зерна через Польшу», — говорит он.
Дуда отмечает, что сельскохозяйственные профсоюзы действуют независимо от властей, а блокировка границы не является решением польского правительства.
«Мне жаль, что возникли такие ситуации, но, с другой стороны, прошу также помнить, что Польша — это демократическая страна, где право на протест просто существует и оно гарантировано Конституцией. Если есть законный протест, этот протест просто толерантно воспринимается и защищается», — отметил он.
На вопрос, изменилась ли позиция Польши относительно евроинтеграции Украины, польский президент сказал, что у Украины есть поддержка, однако ее вступление должно быть подчинено определенным «правилам».
«Украину поддерживают и, я надеюсь, будут поддерживать. Потому что я сказал, что мы не должны позволить россии выиграть эту войну. Но я надеюсь, что будущее членство Украины в Европейском Союзе будет урегулировано на таких условиях вступления, которые также будут ответственно защищать рынки европейских стран», — добавил Дуда.
По материалам:
УНІАН
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