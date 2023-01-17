Дубай благодаря россиянам зафиксировал рекордное количество сделок с недвижимостью — Finance.ua

Дубай благодаря россиянам зафиксировал рекордное количество сделок с недвижимостью Сегодня 04:04 — Мир

Дубай благодаря россиянам зафиксировал рекордное количество сделок с недвижимостью

В прошлом году в Дубае зарегистрировали более 86 тысяч сделок по продаже жилья, что является рекордным количеством, а крупнейшими покупателями стали россияне.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные дубайской компании Betterhomes.

Количество сделок за 2022 год превысило предыдущий рекорд в 80 тысяч в 2009 году. В прошлом году была продана недвижимость на сумму около 56,6 млрд долл., что почти на 80% больше, чем в 2021 году. Рост цен замедлился до 11% в 2022 году с 21% годом ранее.

россияне были крупнейшими международными покупателями недвижимости в Дубае в прошлом году, когда город стал «убежищем» для граждан подсанкционной страны, которая в феврале начала полномасштабную войну против Украины.

Рынок недвижимости в Дубае преломил тенденцию в большей части света, где стоимость жилья упала на фоне роста процентных ставок и мрачных перспектив роста. Цены и арендная плата в эмирате также поддерживались банкирами, спасающимися от строгих ограничений в Азии, израильскими инвесторами, криптовалютными миллионерами и руководителями хедж-фондов после того, как город ослабил социальные ограничения и либерализовал законы, чтобы укрепить свои позиции в качестве ведущего бизнес-центра в регионе.

Сектор недвижимости обеспечивает более трети экономики Дубая, одного из семи шейхств, входящих в состав Объединенных Арабских Эмиратов.

Европейские покупатели также доминировали в сделках с недвижимостью в эмирате в прошлом году, с британскими, итальянскими и французскими покупателями-нерезидентами в первой пятерке. Граждане Индии заняли третье место, в то время как китайские покупатели выпали из первой пятерки, поскольку строгая политика «нулевого ковида» в стране ограничила путешествия.

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Економічна Правда По материалам:

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