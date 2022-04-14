Друзья россии: кто помогает обходить запреты — Finance.ua

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Друзья россии: кто помогает обходить запреты

Сегодня 08:00
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Друзья россии: кто помогает обходить запреты
В заграничных банках заморожено 60% золотовалютных запасов россии, что составляет 350 млрд долларов. Наложен запрет на покупку в рф золота на 130 млрд долларов. Еще 40 млрд долларов россия потратила в первый месяц войны.
Таким образом, из 640 млрд долларов рашистских ЗВР осталось всего 120, что сильно ограничило возможности россии рассчитываться по своим долгам. В мире стали говорить о дефолте в ближайшее время.
Но есть страны, которые помогают обходить запреты.
Ключевой страной, на которую решила опереться россия в обходе санкций и снижении последствий их действия, стал Китай. На фоне возможного отказа европейских стран от российского угля и нефти, Китай стал наращивать их покупку, при этом расплачивается не долларами, а юанями.
Растут поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках долгосрочного контракта между Газпромом и CNPC. Крупнейшая нефтегазовая компания «Сибур» намерена на 40% увеличить поставки в Китай полимеров.
Кроме того, именно на Китай россия рассчитывает в плане замещения высокотехнологичных товаров и запчастей, ранее поставлявшихся из европейских стран.
Интересы китайцев насчет рф.
«Китай — ключевой выгодоприобретатель в нашей войне. россия становится сырьевым придатком Китая, который получит как дешевое сырье, так и сможет скупать обанкротившиеся российские предприятия», — уверен финансовый эксперт Сергей Фурса.
Второй крупной страной, которая наряду с Китаем не осудила нападение России на Украину, стала Индия. Именно Индия в марте начала активно скупать российскую нефть по сниженным ценам.
С начала марта для отправки в Индию отгружено пять партий российской нефти или около 6 млн баррелей. Другими словами, за один месяц Индия импортировала из россии вполовину больше нефти, чем за год.
Москва сделала скидку для Индии в размере до $35 за баррель (речь идет о российской марке нефти Urals — ред.) от цены, которая была до конца февраля.
Но при этом россия предлагает оплачивать нефть рублями с использованием Системы передачи финансовых сообщений — российского аналога SWIFT.
Москва и Дели намерены расширять применение механизма расчетов в национальных валютах, кроме того они совместно работают над созданием альтернативы системе SWIFT, от которой стали отключать российские банки.
И, конечно, нельзя не упомянуть Венгрию, которая не устает демонстрировать свою дружбу и лояльность к россии, начиная с запрета на транзит оружия для Украины через свою территорию и заканчивая готовностью платить рублями по российскому контракту, игнорируя при этом общую позицию Евросоюза.
Читайте больше в нашем материале -

Рубль, энергоресурсы, санкции: когда ждать коллапса российской экономики

По материалам: Finance.ua
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