Dow Jones исключает российские и беларусские облигации — Finance.ua

Dow Jones исключает российские и беларусские облигации

Сегодня 20:48 — Фондовый рынок

S&P Dow Jones Indices исключит облигации российских и белорусских эмитентов из рассчитываемых компанией индексов. Облигации будут исключены из индексов 31 марта.

Об этом говорится в сообщении американского индексного провайдера.

S&P Dow Jones также исключила акции компаний, котирующихся или зарегистрированных в России, включая ADR и GDR, из рассчитываемых фондовых индексов.

«S&P Dow Jones Indices провел консультации с участниками рынка по поводу потенциального исключения российских облигаций как результат недавних санкций и ограничения доступности рынка», — отметили в S&P Dow Jones Indices.

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