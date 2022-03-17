Dow Jones исключает российские и беларусские облигации — Finance.ua
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Dow Jones исключает российские и беларусские облигации

Сегодня 20:48Фондовый рынок
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S&P Dow Jones Indices исключит облигации российских и белорусских эмитентов из рассчитываемых компанией индексов. Облигации будут исключены из индексов 31 марта.
Об этом говорится в сообщении американского индексного провайдера.
S&P Dow Jones также исключила акции компаний, котирующихся или зарегистрированных в России, включая ADR и GDR, из рассчитываемых фондовых индексов.
«S&P Dow Jones Indices провел консультации с участниками рынка по поводу потенциального исключения российских облигаций как результат недавних санкций и ограничения доступности рынка», — отметили в S&P Dow Jones Indices.
По материалам: УНІАН
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