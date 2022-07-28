Доступный эквайринг: IBOX BANK будет обслуживать интернет-магазин АТБ — Finance.ua

Доступный эквайринг: IBOX BANK будет обслуживать интернет-магазин АТБ Сегодня 17:32 — Финтех и Карты

Доступный эквайринг: IBOX BANK будет обслуживать интернет-магазин АТБ

Интернет магазин украинской сети продуктовых супермаркетов АТБ подключается к эквайрингу от IBOX BANK.

Первый транзакционный банк Украины IBOX BANK заключил договор с сетью продуктовых магазинов АТБ о сотрудничестве. Отныне интернет-магазин АТБ использует эквайринг финучреждения.

IBOX BANK предоставит сети супермаркетов АТБ сервис интернет-эквайринга на сайте и обеспечит их бесперебойную работу. Кроме того, IBOX BANK обязался предоставлять круглосуточную работу по принятию платежей и надежной защите конфиденциальных данных.

Теперь клиенты магазинов смогут еще удобнее и быстрее рассчитываться за свои покупки в сети интернет.

Справка Fiannce.ua:

эквайринг — это возможность рассчитываться в магазинах картой через терминал или совершать покупки онлайн 24/7;

напомним, monobank запустил интернет-эквайринг для всех видов бизнеса. По словам соучредителя банка Олега Гороховского, инструменты интернет-эквайринга будут доступны для любой формы бизнеса, включая сбор донатов, интернет-магазины, ФЛП и благотворительные фонды.

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