Доступный эквайринг: IBOX BANK будет обслуживать интернет-магазин АТБ — Finance.ua
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Доступный эквайринг: IBOX BANK будет обслуживать интернет-магазин АТБ

Финтех и Карты
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Доступный эквайринг: IBOX BANK будет обслуживать интернет-магазин АТБ
Доступный эквайринг: IBOX BANK будет обслуживать интернет-магазин АТБ
Интернет магазин украинской сети продуктовых супермаркетов АТБ подключается к эквайрингу от IBOX BANK.
Первый транзакционный банк Украины IBOX BANK заключил договор с сетью продуктовых магазинов АТБ о сотрудничестве. Отныне интернет-магазин АТБ использует эквайринг финучреждения.
IBOX BANK предоставит сети супермаркетов АТБ сервис интернет-эквайринга на сайте и обеспечит их бесперебойную работу. Кроме того, IBOX BANK обязался предоставлять круглосуточную работу по принятию платежей и надежной защите конфиденциальных данных.
Теперь клиенты магазинов смогут еще удобнее и быстрее рассчитываться за свои покупки в сети интернет.

Справка Fiannce.ua:

  • эквайринг — это возможность рассчитываться в магазинах картой через терминал или совершать покупки онлайн 24/7;
  • напомним, monobank запустил интернет-эквайринг для всех видов бизнеса. По словам соучредителя банка Олега Гороховского, инструменты интернет-эквайринга будут доступны для любой формы бизнеса, включая сбор донатов, интернет-магазины, ФЛП и благотворительные фонды.
По материалам:
Finance.ua
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