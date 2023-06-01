Доллар теряет статус резервной валюты на фоне проблем с госдолгом в США — Finance.ua
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Доллар теряет статус резервной валюты на фоне проблем с госдолгом в США

Валюта
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Доллар теряет статус резервной валюты на фоне проблем с госдолгом в США
Доллар теряет статус резервной валюты на фоне проблем с госдолгом в США
Глава фонда BlackRock Лоуренс Финн считает, что вся эта ситуация вокруг проблем с госдолгом США существенно подорвала мировое доверие к доллару. Это может обеспечить необходимый стимул биткоину и некоторым другим криптоактивам.
Своим мнением на этот счет Финк поделился в рамках конференции Deutsche Bank 31 мая. Его комментарий прозвучал вскоре после того, как стало известно, что законопроект о повышении лимита госдолга был одобрен Палатой представителей США.
Несмотря на то, что кризиса с дефолтом, похоже, удалось избежать, Финк считает ситуацию более чем серьезной. Сам факт возможного банкротства федерального правительства подрывает статус доллара.

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Снижение спроса на USD и отток капитала может благоприятно повлиять на курс BTC. Биткоин имеет статус «цифрового доллара», в связи с чем некоторые инвесторы рассматривают его как хедж-актив.
Повышение спроса на него как лучший «сейф» для сбережений, чем USD, подстегнет цену токена. Отметим, что выводы Финка совпадают с мнением Glassnode. Ранее в агентстве заявили о том, что грядет новый прорыв на рынке.
Кроме госдолга, Финк уделил внимание и некоторым другим вопросам. Так, по его мнению, ФРС еще как минимум дважды будет повышать процентную ставку.
По материалам:
incrypted
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