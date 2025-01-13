Доллар стабилизируется? Что будет с курсом в середине января — Finance.ua

Доллар стабилизируется? Что будет с курсом в середине января
На наличном рынке Украины курс доллара в начале января достиг 43 гривен. Эксперт говорит, что за такой короткий период скачок показателей достаточно сильный, но на протяжении 13−19 января курс, вероятнее всего, стабилизируется.
В течение этой недели не стоит ожидать значительного подорожания доллара.
Об этом сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии «ТСН».
«Напомню: средний за год официальный курс доллара запланирован на уровне 45 грн, сейчас есть 42,28 грн, в то же время наличный курс уже превысил 43 грн, это слишком много для начала января», — пояснил он.
Эксперт пояснил, что в течение декабря 2024 года Национальный банк немного приостановил рост курса доллара, однако с января 2025 года начал «быстро наверстывать упущенное». Действия Нацбанка привели к росту спроса на рынке.
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Однако, как прогнозирует Пендзин, курс доллара в течение этой недели будет более или менее спокойным, с небольшим колебанием в сторону роста.
В понедельник, 13 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 42,2250 грн (покупка) и 43,0250 (продажа). Наличный курс — 42,95 (покупка) и 43,01 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины составляет 42,2841 грн.
Справка Finance.ua:
- По данным НБУ, спрос на валюту вырос в начале 2025 года. Национальный банк увеличил продажи из резервов для покрытия структурного дефицита валюты.
- Согласно прогнозу инвестбанкира Сергея Фурсы, курс доллара в 2025 году продолжит расти. Но резких перемен не ожидается.
- Ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сказал, что курс доллара в Украине может постепенно подняться до 47 гривен до конца года.
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