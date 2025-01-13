Доллар стабилизируется? Что будет с курсом в середине января — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доллар стабилизируется? Что будет с курсом в середине января

Валюта
125
Доллар стабилизируется? Что будет с курсом в середине января
Доллар стабилизируется? Что будет с курсом в середине января
На наличном рынке Украины курс доллара в начале января достиг 43 гривен. Эксперт говорит, что за такой короткий период скачок показателей достаточно сильный, но на протяжении 13−19 января курс, вероятнее всего, стабилизируется.
В течение этой недели не стоит ожидать значительного подорожания доллара.
Об этом сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии «ТСН».
«Напомню: средний за год официальный курс доллара запланирован на уровне 45 грн, сейчас есть 42,28 грн, в то же время наличный курс уже превысил 43 грн, это слишком много для начала января», — пояснил он.
Эксперт пояснил, что в течение декабря 2024 года Национальный банк немного приостановил рост курса доллара, однако с января 2025 года начал «быстро наверстывать упущенное». Действия Нацбанка привели к росту спроса на рынке.

Читайте также: Как менялись ставки по депозитам в 2024 году, и ждать ли «чуда» в 2025?

Однако, как прогнозирует Пендзин, курс доллара в течение этой недели будет более или менее спокойным, с небольшим колебанием в сторону роста.
В понедельник, 13 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 42,2250 грн (покупка) и 43,0250 (продажа). Наличный курс — 42,95 (покупка) и 43,01 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины составляет 42,2841 грн.

Справка Finance.ua:

  • По данным НБУ, спрос на валюту вырос в начале 2025 года. Национальный банк увеличил продажи из резервов для покрытия структурного дефицита валюты.
  • Согласно прогнозу инвестбанкира Сергея Фурсы, курс доллара в 2025 году продолжит расти. Но резких перемен не ожидается.
  • Ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сказал, что курс доллара в Украине может постепенно подняться до 47 гривен до конца года.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
Телеграф
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.