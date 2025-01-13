Доллар стабилизируется? Что будет с курсом в середине января — Finance.ua

Доллар стабилизируется? Что будет с курсом в середине января Сегодня 13:05 — Валюта

Доллар стабилизируется? Что будет с курсом в середине января

На наличном рынке Украины курс доллара в начале января достиг 43 гривен. Эксперт говорит, что за такой короткий период скачок показателей достаточно сильный, но на протяжении 13−19 января курс, вероятнее всего, стабилизируется.

В течение этой недели не стоит ожидать значительного подорожания доллара.

Об этом сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии «ТСН».

«Напомню: средний за год официальный курс доллара запланирован на уровне 45 грн, сейчас есть 42,28 грн, в то же время наличный курс уже превысил 43 грн, это слишком много для начала января», — пояснил он.

Эксперт пояснил, что в течение декабря 2024 года Национальный банк немного приостановил рост курса доллара, однако с января 2025 года начал «быстро наверстывать упущенное». Действия Нацбанка привели к росту спроса на рынке.

Однако, как прогнозирует Пендзин, курс доллара в течение этой недели будет более или менее спокойным, с небольшим колебанием в сторону роста.

В понедельник, 13 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 42,2250 грн (покупка) и 43,0250 (продажа). Наличный курс — 42,95 (покупка) и 43,01 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины составляет 42,2841 грн.

Справка Finance.ua:

По данным НБУ, спрос на валюту вырос в начале 2025 года. Национальный банк увеличил продажи из резервов для покрытия структурного дефицита валюты.

Согласно прогнозу инвестбанкира Сергея Фурсы, курс доллара в 2025 году продолжит расти. Но резких перемен не ожидается.

Ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сказал, что курс доллара в Украине может постепенно подняться до 47 гривен до конца года.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Телеграф По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.