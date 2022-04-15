Доллар продолжает дорожать по отношению к основным валютам — Finance.ua

Доллар продолжает дорожать по отношению к основным валютам

Сегодня 17:36 — Валюта

Доллар США уверенно укрепляется по отношению к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в пятницу днем в связи с ожиданиями быстрого усиления политики Федеральной резервной системой США (ФРС).

Все больше руководителей ФРС высказываются за повышение базовой ставки сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) в условиях скачка инфляции США до максимальных с 1981 года 8,5% в марте.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила накануне, что американский ЦБ будет сворачивать стимулирующие меры, введенные на пике пандемии коронавируса, но таким образом, чтобы ослабить инфляцию, не помешав экономическому росту и рынку труда.

«Мы намерены сокращать стимулы темпами, необходимыми, чтобы улучшить баланс спроса и предложения в экономике и взять под контроль инфляцию, продолжая при этом поддерживать экономическую активность и стабильность рынка труда», — заявила Местер.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) тем временем не дал четких сигналов о том, когда он намерен приступить к росту ставок.

В четверг ЕЦБ заявил, что любая корректировка ключевых процентных ставок произойдет только спустя «некоторое время» после завершения выкупа активов в рамках программы Asset Purchase Programme (APP).

Глава ЕЦБ Кристин Лагард, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что ЕЦБ с «высокой вероятностью» завершит выкуп облигаций в рамках APP в третьем квартале, но может сделать это как раньше, так и позже. Решение по этому вопросу, по ее словам, будет принято в июне.

«Некоторое время» между завершением выкупа активов и подъемом ставки может означать как одну неделю, так и несколько месяцев, сказала она.

Bloomberg сообщила в четверг со ссылкой на свои источники, что руководители ЕЦБ сходятся во мнении о необходимости повышения процентной ставки по депозитам на 25 б.п. уже в третьем квартале 2022 года.

Курс евро к доллару опустился в ходе торгов до $1,0819 по сравнению с $1,0831 на закрытие предыдущей сессии. Фунт стерлингов подешевел до $1,3068 по сравнению с $1,3078 накануне.

Пара доллар/йена в пятницу торгуется на уровне 126,52 иены против 125,88 иены по итогам предыдущих торгов.

Рассчитанный ICE индекс, показывающий динамику доллара по отношению к шести валютам (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона) вырос на 0,13%, более широкий WSJ Dollar Index также прибавляет 0,14%.

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