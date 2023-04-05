Доходы Пенсионного фонда Украины значительно выросли в 2023 году: что на это повлияло — Finance.ua
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Доходы Пенсионного фонда Украины значительно выросли в 2023 году: что на это повлияло

Казна и Политика
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Доходы Пенсионного фонда Украины в январе-марте 2023 года выросли на 56,2 млрд гривен до 184,7 млрд гривен. Частично увеличение связано с новыми полномочиями ПФУ.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
По данным пресс-службы, доходы распределились следующим образом:
  • Собственные доходы (часть единого взноса и прочие платежи) — 102,0 млрд гривен (+17,1 млрд гривен),
  • Средства государственного бюджета на финансирование пенсионных выплат — 62,1 млрд гривен,
  • Средства государственного бюджета на выплату льгот и жилищных субсидий — 14,4 млрд гривен,
  • Средства на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекшие потерю трудоспособности в 2023 году — 6,2 млрд гривен.
Напомним, ПФУ получил полномочия по выплате жилищных субсидий, а также выплат в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве.
По материалам:
РБК-Україна
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