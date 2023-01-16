Доход россии от экспорта удобрений в 2022 году вырос на 70% — FT Сегодня 19:36 — Мир

Доход россии от экспорта удобрений в 2022 году вырос на 70% — FT

Доход рф от экспорта удобрений для сельскохозяйственных культур вырос на 70% до 16,7 млрд долларов в 2022 году, несмотря на снижение объемов продаж, поскольку цены на питательные вещества резко выросли после 24 февраля.

Об этом сообщает Financial Times.

«Согласно данным ООН, за первые 10 месяцев 2022 года российский экспорт удобрений вырос на 70% до 16,7 млрд долларов по сравнению с тем же периодом 2021 года. Статистика импорта от торговых партнеров москвы показывает, что в объеме продажи за границу упали только на 10% по сравнению с тем же периодом в прошлом году», — говорится в сообщении.

Экспорт продовольствия и удобрений из россии освобожден от западных санкций, чтобы поддержать продовольственную безопасность, особенно для самых бедных стран. Москва наращивает экспорт в такие страны, как Индия, Турция и Вьетнам.

Одним из товаров, экспорт которых продолжается, является аммиак, сырье для азотных удобрений, из-за закрытия трубопровода через Украину. На долю россии приходится около 12 процентов мирового экспортного рынка аммиака.

Согласно данным ООН, российский экспорт этой продукции, также используемой в таких отраслях, как производство пластмасс и текстиля, упал на 76% по объему за первые девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

После продления «зернового соглашения» по экспорту украинского зерна через порты Черного моря начал разблокироваться экспорт российских удобрений — первое судно с российскими удобрениями для Африки вышло из порта Нидерландов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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