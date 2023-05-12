Доход от ІТ-экспорта падает, однако все еще больше, чем в период до большого вторжения (инфографика) — Finance.ua

Доход от ІТ-экспорта падает, однако все еще больше, чем в период до большого вторжения (инфографика) Сегодня 10:00 — Казна и Политика

После всплеска в начале войны заработки ІТ-экспорта сокращаются.

За первый квартал 2023 года IT-сектор в экспорте заработал 1,68 млрд $. Это меньше, чем за тот же период в прошлом году, когда доход составил 2 млрд $. Однако все еще больше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, когда доход составил 1,44 млрд $.

Об этом сообщает Опендатабот , ссылаясь на данные НБУ.

Для сравнения, средний доход за месяц в первом квартале составлял 481 млн $ в 2021 году, 666 млн $ в 2022 и 558 млн $ в 2023 годах. За последние два года пика заработки ІТ достигли накануне Большой войны, в феврале 2022 года. Тогда выгода от ІТ-экспорта составила 839 млн $.

В этом году доля ІТ от общего экспорта услуг несколько сократилась по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году — с 44% до 43%. Однако это все еще больше показателей 2021 года — 37%.

В целом экспорт услуг принес за первый квартал 2023 года 3,94 млрд долларов.

Доля экспорта ІТ-услуг в общем экспорте товаров и услуг выросла с 8,5% в 2021 году до 12,3% в 1 квартале 2023 года. В 2022 году она составляла 12,9%.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.