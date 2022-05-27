До конца года Украине не хватит газа, понадобится импорт — «Нафтогаз» — Finance.ua
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До конца года Украине не хватит газа, понадобится импорт — «Нафтогаз»

Сегодня 19:11Энергетика
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До конца года Украине не хватит газа, понадобится импорт — «Нафтогаз»До конца года Украине не хватит газа, понадобится импорт — «Нафтогаз»
Украина пока не импортирует природный газ, и при этом ей удается увеличивать его запасы в хранилищах, однако до конца года такой импорт, вероятно, понадобится. Сравнительно маленький размер дает гибкость в закупках.
Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Выглядит все так, что, скорее всего, Украине потребуется импорт. Мы не импортируем сейчас вообще, и при этом нам удается закачивать газ в хранилища. Но до конца года потребуется импорт газа. И мы работаем над тем, чтобы найти лучшие условия», — сказал он.
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«Мы обсуждаем разные варианты импорта: и LNG (в частности, американского LNG), и импорт газа из стран, из которых мы раньше не импортировали», — отметил он.
Глава «Нафтогаза» пока не раскрыл подробностей, но подчеркнул, что компания имеет сегодня возможности искать лучшие варианты импорта.
«Поскольку объемы газа, который нужно импортировать, относительно невелики по сравнению с предыдущими годами, у нас есть определенная гибкость, мы можем позволить себе, по крайней мере, пока, искать лучшие варианты импорта и более низкую цену, и определенным образом рисковать по этому поводу», — заявил Витренко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: ТСН
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