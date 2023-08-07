До 100 тысяч гривен: украинцы смогут получить компенсацию за утраченный урожай — Finance.ua

До 100 тысяч гривен: украинцы смогут получить компенсацию за утраченный урожай Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Государство компенсирует украинцам из Херсонской и Николаевской областей потери урожая в результате российского теракта на Каховской ГЭС. Фермеры смогут получить компенсацию в 100 тысяч гривен.

«В результате подрыва плотины многие участки подтопило и люди лишились своих огородов и урожая. Будем помогать. Предусматриваем выплаты в размере 3 300 гривен за утраченный урожай овощей на каждой сотке земельного участка частного огорода. Максимальная сумма пособия за утраченный урожай составит до 100 тысяч гривен» — сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Также политик добавил, что для этих нужд правительство выделяет Херсонской и Николаевской областям 271 миллион гривен.

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС Херсонская область потеряла 92% оросительных систем. По оценкам специалистов, частичное восстановление сельхозземель в ряде областей после уничтожения Каховской дамбы будет стоить около 4,5 миллиарда евро.

19 июня правительство приняло решение, по которому каждый пострадавший из-за подрыва Каховской ГЭС из Херсонской и Николаевской областей получит 5 тысяч гривен.

УНІАН По материалам:

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