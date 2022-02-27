Dmarket аннулировал счета пользователей из России, а все средства отправил Украине — Finance.ua

Dmarket аннулировал счета пользователей из России, а все средства отправил Украине

Сегодня 20:18 — Фондовый рынок

NFT

Dmarket, площадка для торговли NFT и In-game Metaverse items, аннулировал все счета пользователей из России и Белоруссии.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.

«Продолжаем получать невероятные новости. Dmarket, площадка для торговли NFT и In-game Metaverse items, аннулировал все счета пользователей из России и Беларуси. Средства были отправлены в поддержку украинской армии. А это — $4,5 млн. Настоящие союзники!» — написал Федоров.

Как сообщалось ранее, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров просит заблокировать доступ к социальным сетям Facebook, Instagram и Twitter для пользователей из России.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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