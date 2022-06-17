Депутат Бундестага призвала к полной остановке Nord Stream 1 — Finance.ua

Депутат Бундестага призвала к полной остановке Nord Stream 1

Сегодня 12:30 — Энергетика

Депутат Бундестага, глава комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала к остановке российского газопровода «Северный поток-1» и сведения к минимуму зависимости от российских энергоресурсов.

Такое предложение она высказала в комментарии порталу Guildhall

«Я считаю, что газопровод „Северный поток-1“ должен быть остановлен, а зависимость Европы от российских энергоресурсов должна быть сведена к абсолютному минимуму, если не к нулю», — заявила политик от Свободной демократической партии.

С призывами остановить российский газопровод «Северный поток-1» выступили также представитель Германии в Европейском парламенте и депутаты Бундестага от других партий.

В частности, представитель ФРГ в Европарламенте, член Христианско-демократического союза Михаэль Галер заявил, что ЕС не должен отдавать рф прерогативу в вопросе поставок газа, так как уже ряду стран россия остановила поставки, а остановить в одностороннем порядке газопровод «Северный поток-1».

Депутат Бундестага от партии «Зеленых» Робин Вагнер отметил, что Германия уже ведет работу для достижения независимости от российского газа, строя терминалы для сжиженного природного газа и заключая новые контракты поставок. По его словам, целью Германии должна стать скорейшая остановка газа через «Северный поток-1».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.