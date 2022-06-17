Депутат Бундестага призвала к полной остановке Nord Stream 1 — Finance.ua
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Депутат Бундестага призвала к полной остановке Nord Stream 1

Сегодня 12:30Энергетика
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Депутат Бундестага, глава комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала к остановке российского газопровода «Северный поток-1» и сведения к минимуму зависимости от российских энергоресурсов.
Такое предложение она высказала в комментарии порталу Guildhall.
«Я считаю, что газопровод „Северный поток-1“ должен быть остановлен, а зависимость Европы от российских энергоресурсов должна быть сведена к абсолютному минимуму, если не к нулю», — заявила политик от Свободной демократической партии.
С призывами остановить российский газопровод «Северный поток-1» выступили также представитель Германии в Европейском парламенте и депутаты Бундестага от других партий.
В частности, представитель ФРГ в Европарламенте, член Христианско-демократического союза Михаэль Галер заявил, что ЕС не должен отдавать рф прерогативу в вопросе поставок газа, так как уже ряду стран россия остановила поставки, а остановить в одностороннем порядке газопровод «Северный поток-1».
Депутат Бундестага от партии «Зеленых» Робин Вагнер отметил, что Германия уже ведет работу для достижения независимости от российского газа, строя терминалы для сжиженного природного газа и заключая новые контракты поставок. По его словам, целью Германии должна стать скорейшая остановка газа через «Северный поток-1».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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