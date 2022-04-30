Денежные переводы в Украину из-за границы сократились после начала войны — Finance.ua
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Денежные переводы в Украину из-за границы сократились после начала войны

Сегодня 11:11Казна и Политика
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Денежные переводы в Украину из-за границы сократились после начала войныДенежные переводы в Украину из-за границы сократились после начала войны
Объем приватных переводов в Украину из-за границы за март 2022 года составил 929 млн долларов. Это на 12,6% меньше, чем в феврале (1064 млн долларов).
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
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По данным НБУ, за январь-март 2022 года в Украину поступило 3 053 млн долларов, что на 9,3% меньше, чем годом ранее (3 365 млн долларов).
Отметим, трудовые мигранты в 2021 году перевели в Украину рекордную сумму 15 026 млн долларов, что на 25,4% больше, чем годом ранее (11 980 млн долларов).
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Напомним, Национальный банк Украины улучшил прогноз объема частных переводов в Украину в 2021 году с 14,3 до 15 млрд долларов. На 2022 год прогноз повышен с 15,0 до 16,2 млрд долларов. На 2023 год прогноз повышен с 15,7 до 17 млрд долларов.

Открытие счета и денежные переводы за границей

По материалам: РБК-Україна
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