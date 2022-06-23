Денежная эмиссия НБУ через выкуп ОВГЗ достигла 225 млрд грн — Finance.ua

Денежная эмиссия НБУ через выкуп ОВГЗ достигла 225 млрд грн
Национальный банк выкупил у Минфина очередную эмиссию ОВГЗ для финансирования дефицита бюджета.
Вчера Нацбанк выкупил ОВГЗ в 35 млрд грн. И к утру 23 июня его портфель вырос до 533,6 млрд грн, говорится в данных НБУ.
Сразу средства на счетах Госказначейства и ФГВФЛ выросли на 33,374 млрд грн.
Только за июнь НБУ уже эмитировал гривны через этот канал эмиссии на 105 млрд грн — две недели назад НБУ «напечатал» 70 млрд грн.
А с начала войны НБУ выкупил у Минфина ОВГЗ уже на 225 млрд грн (первые 120 млрд грн под 11% годовых).
Инфляционные риски остаются значительными в условиях продолжения войны с россией, уверены в НБУ.
С начала июня НБУ выкупает ОВГЗ, доходность которых привязана к учетной ставке (с 3 июня составляет 25%), что существенно выше 9,5-11,5% годовых, по которым Минфин продает ОВГЗ банкам.
Минфин заявлял, что не будет увеличивать рыночные ставки по ОВГЗ, поскольку покупать ОВГЗ только под 10% — это проявление патриотизма («государственные облигации являются инструментом поддержки страны, а не максимизации инвестиционной прибыли»). Почему этот принцип не распространяется на НБУ, в Минфине пока не объяснили.
Как приобрести военные облигации Украины
Поделиться новостью