Денежная эмиссия НБУ через выкуп ОВГЗ достигла 225 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Денежная эмиссия НБУ через выкуп ОВГЗ достигла 225 млрд грн

Казна и Политика
75
Денежная эмиссия НБУ через выкуп ОВГЗ достигла 225 млрд грн
Денежная эмиссия НБУ через выкуп ОВГЗ достигла 225 млрд грн
Национальный банк выкупил у Минфина очередную эмиссию ОВГЗ для финансирования дефицита бюджета.
Вчера Нацбанк выкупил ОВГЗ в 35 млрд грн. И к утру 23 июня его портфель вырос до 533,6 млрд грн, говорится в данных НБУ.
Сразу средства на счетах Госказначейства и ФГВФЛ выросли на 33,374 млрд грн.
Только за июнь НБУ уже эмитировал гривны через этот канал эмиссии на 105 млрд грн — две недели назад НБУ «напечатал» 70 млрд грн.
А с начала войны НБУ выкупил у Минфина ОВГЗ уже на 225 млрд грн (первые 120 млрд грн под 11% годовых).
Инфляционные риски остаются значительными в условиях продолжения войны с россией, уверены в НБУ.
С начала июня НБУ выкупает ОВГЗ, доходность которых привязана к учетной ставке (с 3 июня составляет 25%), что существенно выше 9,5-11,5% годовых, по которым Минфин продает ОВГЗ банкам.
Минфин заявлял, что не будет увеличивать рыночные ставки по ОВГЗ, поскольку покупать ОВГЗ только под 10% — это проявление патриотизма («государственные облигации являются инструментом поддержки страны, а не максимизации инвестиционной прибыли»). Почему этот принцип не распространяется на НБУ, в Минфине пока не объяснили.

Как приобрести военные облигации Украины

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.