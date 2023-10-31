Деньги на ремонт разрушенного жилья: когда могут отказать в компенсации — Finance.ua

Деньги на ремонт разрушенного жилья: когда могут отказать в компенсации
В первой половине 2023 года начала действовать программа «єВідновлення», по которой украинцы могут подать заявку, чтобы получить компенсацию за поврежденное из-за войны жилье.
Однако при определенных условиях в предоставлении средств на ремонт может быть отказано. Как обжаловать такое решение, в комментарии РБК-Украина рассказала Надежда Коренева, координатор бесплатной линии юридической помощи БФ «Право на защиту».
Может ли комиссия отказать в компенсации
Да, комиссия имеет право отказать возмещать деньги, говорит специалист.
Законодательством устанавливаются следующие основания для отказа:
- Подача заявления лицом, которое не может являться получателем (например, не является собственником имущества);
- Человек предоставил недостоверные данные;
- Заявление не соответствует порядку получения компенсации (если, например, не предоставлены обязательные реквизиты заявления);
- Уже были компенсированы расходы по объекту недвижимого имущества.
«Отмечаю, что отказ в компенсации за ремонт недвижимого имущества не лишает права повторного обращения или обжалования такого решения», — объясняет Надежда Коренева.
Как обжаловать действия, бездействие или принятые решения
«Если вы имеете возражения или жалобы относительно актов обследования комиссии и/или отчета по техническому обследованию, решению комиссии о предоставлении/отказе в предоставлении компенсации, в частности ее размера, то вы имеете право подать возражение», — уверяет собеседница.
Возражения и жалобы следует подать в бумажной форме через администратора центра предоставления административных услуг, должностное лицо органа социальной защиты населения или нотариуса.
В случае несогласия с другими решениями, действиями или бездействием комиссии вы вправе подать соответствующую жалобу в течение пяти рабочих дней с даты совершения таких действий или принятия решений.
«К возражению/жалобе вы можете подавать объяснения, фотофиксации, заключения от третьих лиц, в частности Группы поддержки „єВідновлення“, другие документы в подтверждение аргументов, приведенных в возражении/жалобе. Решения уполномоченного органа/комиссии также могут быть обжалованы в судебном порядке», — говорит надежда Коренева.
Дадут ли деньги, если вы уже сделали ремонт
15 сентября 2023 года в Постановление Кабинета Министров Украины № 381 были внесены изменения относительно компенсации собственникам имущества, полностью или частично отремонтировавшим свое жилье за собственные средства, говорит специалист.
Однако для вступления в силу этой программы необходимы внесения изменений в Закон Украины «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины».
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«Верховная Рада Украины уже утвердила такие изменения и передала документ Президенту Украины на подпись. Поэтому после подписания и вступления в силу таких изменений те, кто полностью восстановил свое жилье за собственные средства, смогут получить за это компенсацию», — отмечает она.
Какой же порядок действий предусматривается в случае, когда вы уже совершили полностью или частично ремонт вашего жилья для получения компенсации за восстановление?
Процедура подачи заявления на получение компенсации за ремонт и его рассмотрение соответствующими комиссиями почти не отличается от общего порядка, указанного выше. Однако, отличия все же есть.
- При заполнении заявления на получение компенсации за произведенный ремонт жилья не нужно создавать специальный счет, а можно указать любой открытый счет украинского банка.
- При осмотре Комиссия определяет объем повреждений, проводит в присутствии собственника/совладельца/законного представителя осмотр поврежденного имущества с целью установления факта выполнения ремонтных работ, по результатам которого составляется акт, в котором фиксируются перечень и объем выполненных строительных работ; осуществляет фотофиксацию проведенных заявителем ремонтных работ; заполняет чек-лист с учетом объемов повреждений недвижимого имущества и произведенных работ.
Во время осмотра можно предоставлять комиссии объяснения и документы, которые, по вашему мнению, подтверждают проведение ремонтных работ (фото до и после ремонта, чеки, квитанции, акты выполненных работ
и т. п.).
Комиссия не имеет права требовать предоставления указанных документов. Непредоставление таких документов не может являться основанием для отказа в выплате компенсации за произведенный ремонт.
- Получение средств будет проведено одним платежом, и их можно использовать на собственные нужды и по своему усмотрению.
«Таким образом, внесенные изменения после вступления их в силу значительно расширят перечень лиц для получения компенсации, в который войдут те, кто уже полностью восстановил свое жилье за собственные средства», — объясняет Надежда Коренева.
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