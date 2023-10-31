Деньги на ремонт разрушенного жилья: когда могут отказать в компенсации — Finance.ua

Деньги на ремонт разрушенного жилья: когда могут отказать в компенсации Сегодня 10:06 — Личные финансы

Деньги на ремонт разрушенного жилья: когда могут отказать в компенсации

В первой половине 2023 года начала действовать программа «єВідновлення», по которой украинцы могут подать заявку, чтобы получить компенсацию за поврежденное из-за войны жилье.

Однако при определенных условиях в предоставлении средств на ремонт может быть отказано. Как обжаловать такое решение, в комментарии РБК-Украина рассказала Надежда Коренева, координатор бесплатной линии юридической помощи БФ «Право на защиту».

Может ли комиссия отказать в компенсации

Да, комиссия имеет право отказать возмещать деньги, говорит специалист.

Законодательством устанавливаются следующие основания для отказа:

Подача заявления лицом, которое не может являться получателем (например, не является собственником имущества);

Человек предоставил недостоверные данные;

Заявление не соответствует порядку получения компенсации (если, например, не предоставлены обязательные реквизиты заявления);

Уже были компенсированы расходы по объекту недвижимого имущества.

«Отмечаю, что отказ в компенсации за ремонт недвижимого имущества не лишает права повторного обращения или обжалования такого решения», — объясняет Надежда Коренева.

Как обжаловать действия, бездействие или принятые решения

«Если вы имеете возражения или жалобы относительно актов обследования комиссии и/или отчета по техническому обследованию, решению комиссии о предоставлении/отказе в предоставлении компенсации, в частности ее размера, то вы имеете право подать возражение», — уверяет собеседница.

Возражения и жалобы следует подать в бумажной форме через администратора центра предоставления административных услуг, должностное лицо органа социальной защиты населения или нотариуса.

В случае несогласия с другими решениями, действиями или бездействием комиссии вы вправе подать соответствующую жалобу в течение пяти рабочих дней с даты совершения таких действий или принятия решений.

«К возражению/жалобе вы можете подавать объяснения, фотофиксации, заключения от третьих лиц, в частности Группы поддержки „єВідновлення“, другие документы в подтверждение аргументов, приведенных в возражении/жалобе. Решения уполномоченного органа/комиссии также могут быть обжалованы в судебном порядке», — говорит надежда Коренева.

Дадут ли деньги, если вы уже сделали ремонт

15 сентября 2023 года в Постановление Кабинета Министров Украины № 381 были внесены изменения относительно компенсации собственникам имущества, полностью или частично отремонтировавшим свое жилье за собственные средства, говорит специалист.

Однако для вступления в силу этой программы необходимы внесения изменений в Закон Украины «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины».

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«Верховная Рада Украины уже утвердила такие изменения и передала документ Президенту Украины на подпись. Поэтому после подписания и вступления в силу таких изменений те, кто полностью восстановил свое жилье за ​​собственные средства, смогут получить за это компенсацию», — отмечает она.

Какой же порядок действий предусматривается в случае, когда вы уже совершили полностью или частично ремонт вашего жилья для получения компенсации за восстановление?

Процедура подачи заявления на получение компенсации за ремонт и его рассмотрение соответствующими комиссиями почти не отличается от общего порядка, указанного выше. Однако, отличия все же есть.

При заполнении заявления на получение компенсации за произведенный ремонт жилья не нужно создавать специальный счет, а можно указать любой открытый счет украинского банка.

При осмотре Комиссия определяет объем повреждений, проводит в присутствии собственника/совладельца/законного представителя осмотр поврежденного имущества с целью установления факта выполнения ремонтных работ, по результатам которого составляется акт, в котором фиксируются перечень и объем выполненных строительных работ; осуществляет фотофиксацию проведенных заявителем ремонтных работ; заполняет чек-лист с учетом объемов повреждений недвижимого имущества и произведенных работ.

Во время осмотра можно предоставлять комиссии объяснения и документы, которые, по вашему мнению, подтверждают проведение ремонтных работ (фото до и после ремонта, чеки, квитанции, акты выполненных работ и т. п. ).

Комиссия не имеет права требовать предоставления указанных документов. Непредоставление таких документов не может являться основанием для отказа в выплате компенсации за произведенный ремонт.

Получение средств будет проведено одним платежом, и их можно использовать на собственные нужды и по своему усмотрению.

«Таким образом, внесенные изменения после вступления их в силу значительно расширят перечень лиц для получения компенсации, в который войдут те, кто уже полностью восстановил свое жилье за ​​собственные средства», — объясняет Надежда Коренева.

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