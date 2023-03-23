День финансов: влияние мирового банковского кризиса на Украину и сумма восстановления экономики Украины — Finance.ua

День финансов: влияние мирового банковского кризиса на Украину и сумма восстановления экономики Украины Сегодня 17:50

Четверг, 23 марта. Ждать ли нового финансового кризиса в мире и каким будет курс доллара в апреле.

Сумма восстановления экономики Украины. По подсчетам Всемирного банка, По подсчетам Всемирного банка, восстановление экономики Украины после вторжения россии будет стоить 411 млрд долларов, что в 2,6 раза превышает ожидаемый ВВП Украины в 2022 году. Сумма выросла по сравнению с оценкой в 349 млрд долларов, опубликованной в сентябре прошлого года.

Влияние мирового банковского кризиса на Украину. В Национальном банке Украины оценили угрозы для украинского банковского сектора от банкротства крупных банков Соединенных Штатов и Европы. По словам главы НБУ Андрея Пышного, на данном этапе экономисты не видят существенных угроз для В Национальном банке Украины оценили угрозы для украинского банковского сектора от банкротства крупных банков Соединенных Штатов и Европы. По словам главы НБУ Андрея Пышного, на данном этапе экономисты не видят существенных угроз для украинской банковской сферы

Напомним, что 10 марта 2023 года весь финансовый мир облетела новость: американский Silicon Valley Bank (SVB) обанкротился. Уже 12 марта была остановлена деятельность Signature Bank. Третий «черный лебедь» прилетел из Европы. «Зашатался» швейцарский Credit Suisse. В новой статье Finance.ua рассказывает, что произошло на самом деле и чем это чревато не только для мировой банковской системы, но и для крупнейших экономик развитых стран:

Курс доллара в апреле. Как прогнозирует руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, предположительно курс доллара в Украине в апреле будет находиться в коридоре 38-38,5 грн/долл., гривна продолжит укрепляться. Как прогнозирует руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, предположительно курс доллара в Украине в апреле будет находиться в коридоре 38-38,5 грн/долл., гривна продолжит укрепляться. На это влияют несколько факторов.

Федеральная резервная система США повысила ключевую ставку на четверть процентного пункта до диапазона 4,75%-5%, несмотря на нестабильность в финансовом секторе.

Кстати, в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев дает свой прогноз курса и рассказывает, как повлияет на инфляцию и Украину то, что ФРС «напечатает» доллары, чтобы обеспечить ими ведущие центробанки.

«Сейф-сервис» от «Новой почты». Компания сообщила о . Компания сообщила о запуске обновленного «Сейф-сервиса» для безопасных и удобных онлайн-покупок. Теперь покупателю не нужно вносить 100-200 грн предоплаты на карту продавца, а продавец получает бесплатную обратную доставку в случае отказа от товара.

Двухгодичные стипендии вместо пожизненных льгот. В Верховной Раде предлагают установить В Верховной Раде предлагают установить стипендии для военнослужащих после демобилизации, которые они будут получать в течение двух-трех лет. При этом пожизненные льготы могут быть отменены. Там говорят, что такое количество льгот бюджет компенсировать не в состоянии.

Программа поддержки украинских беженцев. Правительство Канады решило расширить программу поддержки, призванную помочь украинцам стать временными жителями страны и получить разрешение на работу или обучение. Правительство Канады решило расширить программу поддержки, призванную помочь украинцам стать временными жителями страны и получить разрешение на работу или обучение. Украинцам теперь следует до 15 июля этого года подать заявление на получение визы в рамках программы. Все, у кого есть такая виза, смогут до 31 марта 2024 года въехать в Канаду.

Кстати, украинцы снова смогут получить 16 тыс. грн от Красного Креста. Проект распространяется на совершеннолетних граждан Украины, которым предоставлен статус лица с инвалидностью в результате войны I или II группы, и сведения о которых внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Предзаполнение налоговых деклараций. Государственная налоговая служба запустила в Электронном кабинете сервис — Государственная налоговая служба запустила в Электронном кабинете сервис — предзаполнение декларации об имущественном положении и доходах. Сервис функционирует для граждан при декларировании доходов, физических лиц-предпринимателей, избравших общую систему налогообложения, граждан, которые ведут независимую профессиональную деятельность, и граждан, заявляющих право на налоговую скидку.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявляет, что после победы в Украине нужно создать лучшие условия для ведения бизнеса. И среди них модель налогообложения — одна из самых важных. Нужно наработать такую модель налогообложения, которая позволит создать наиболее привлекательные для стран-конкурентов условия для ведения бизнеса.

После войны также понадобится много специалистов для восстановления новой, современной, технологичной Украины. Work.ua выяснил, какие специалисты понадобятся Украине после войны и где будущие специалисты могут получить желаемое образование.

Отмена шеринга авто. Вскоре в Дії можно будет не только поделиться техпаспортом с другим человеком, но и Вскоре в Дії можно будет не только поделиться техпаспортом с другим человеком, но и отменить шеринг авто онлайн . Услуга особенно актуальна во время войны, дает возможность пошерить авто на время. К примеру, чтобы помочь близким выехать из зоны боевых действий.

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