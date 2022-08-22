Дефолта не будет: S&P повысило кредитний рейтинг Украины — Finance.ua
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Дефолта не будет: S&P повысило кредитний рейтинг Украины

Казна и Политика
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19 августа рейтинговое агентство S&P повысило кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте.
S&P Global Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины «SD/SD» до «CCC+/C». Долгосрочный рейтинг выпуска реструктурированных валютных облигаций повысили с «D» до «CCC+». Прогноз по долгосрочным рейтингам оценили как стабильный.
Стоит объяснить: показатель «D» говорит о том, что плательщик кредита находится на грани дефолта. «SD» означает, что должник выборочно не выполнил некоторые финансовые обязательства, но, предположительно, может выполнить другие условия в срок. «CCC» значит, что лицо может не выплатить долги, и его платежи зависят от благоприятности условий. «C» говорит примерно о том, что должник рискует не выплатить проценты и процесс возмещения закончится намного позже.
Аналитики S&P пришли к выводу, что Украина завершила реструктуризацию проблемного долга, но платежеспособность страны зависит от множества факторов. Украинское правительство реструктурировало европейские блигации на $22,6 млрд и еврооблигации с государственной гарантией на $1,5 млрд долларов после того, как большая часть держатели согласились отсрочить выплаты процентов по основной сумме долга на два года (24 месяца).
По материалам:
Фокус
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