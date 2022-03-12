Commerzbank вслед за DB уходит с российского рынка — Finance.ua

Commerzbank вслед за DB уходит с российского рынка

Сегодня 20:35 — Фондовый рынок

Немецкий Commerzbank присоединяется к конкуренту Deutsche Bank и уходит с российского рынка под давлением санкций.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы прекратили вести новый бизнес в России и останавливаем существующие транзакции», — заявила пресс-секретарь банка. «Конечно, мы соблюдаем санкции».

В первый день российско-украинской войны, 24 февраля, банк заявил, что его риски как в России, так и в Украине были управляемыми.

Днем ранее о выходе с российского рынка заявил конкурент банка Deutsche Bank.

Волна выхода банков из страны-агрессора началась с Goldman Sachs Group Inc. Инвестбанк стал первым среди крупных банков из Уолл-стрит, который выходит из рф из-за войны против Украины. За ним сразу последовал крупнейший банк США JPMorgan.

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