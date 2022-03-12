Commerzbank вслед за DB уходит с российского рынка — Finance.ua
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Commerzbank вслед за DB уходит с российского рынка

Сегодня 20:35Фондовый рынок
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Немецкий Commerzbank присоединяется к конкуренту Deutsche Bank и уходит с российского рынка под давлением санкций.
Об этом сообщает Bloomberg.
«Мы прекратили вести новый бизнес в России и останавливаем существующие транзакции», — заявила пресс-секретарь банка. «Конечно, мы соблюдаем санкции».
В первый день российско-украинской войны, 24 февраля, банк заявил, что его риски как в России, так и в Украине были управляемыми.
Днем ранее о выходе с российского рынка заявил конкурент банка Deutsche Bank.
Волна выхода банков из страны-агрессора началась с Goldman Sachs Group Inc. Инвестбанк стал первым среди крупных банков из Уолл-стрит, который выходит из рф из-за войны против Украины. За ним сразу последовал крупнейший банк США JPMorgan.
По материалам: Економічна Правда
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