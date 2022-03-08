Colliers прекращает работу в России и Беларуси — Finance.ua
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Colliers прекращает работу в России и Беларуси

Сегодня 10:24Фондовый рынок
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Компания Colliers, которая занимается консалтингом в сфере коммерческой недвижимости, прекратила свою деятельность в России и Беларуси после более чем 28 лет работы.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
"Colliers поддерживает народ Украины и решительно осуждает вторжение российских военных. Эти действия не имеют оправдания и полностью противоречат принципам демократии и свободы.
Мы полностью поддерживаем все соответствующие санкции, введенные международным сообществом, и в ответ на серьезность российской агрессии Colliers немедленно прекратила свою деятельность в России и Беларуси", — говорится в сообщении.
«Мы не можем и не будем оставаться в стороне. Наше решение уйти из России и Беларуси — это решение, которое мы принимаем с уверенностью», — сказал главный исполнительный директор Colliers Джей Хенник.
В связи с войной филиал в Киеве закрыт, и все деловые операции в нем приостановлены. Офисы в соседних странах предоставляют временное жилье и денежную поддержку украинским сотрудникам.
Компания и высшее руководство сделали пожертвования Украине через Международный комитет Красного Креста и другие гуманитарные благотворительные организации.
По материалам: Економічна Правда
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