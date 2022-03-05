Cингапур введет санкции против российских банков, а также ограничит экспорт в РФ — Finance.ua
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Cингапур введет санкции против российских банков, а также ограничит экспорт в РФ

Сегодня 13:39Мир
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Сингапур введет санкции против ряда российских банков, а также будет контролировать экспорт в РФ, сообщает CNA.
Финансовым учреждениям Сингапура будет запрещено совершать какие-либо операции или устанавливать деловые отношения с четырьмя российскими банками: «ВТБ», «ВЭБ.РФ», «Промсвязьбанк» и «Россия».
Также Сингапур хочет предотвратить ввоз в Россию продукции, которую можно «непосредственно использовать как оружие для нанесения ущерба украинцам» и для киберопераций.
Речь идет о всех товарах военного назначения и некоторых товарах «двойного использования», в частности, электронике и компьютерах.
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Кроме того, финансовым учреждениям Сингапура будет запрещено предоставлять услуги в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей в области транспорта, телекоммуникаций, энергетики, а также поиска и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.
По материалам: The Village Україна
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