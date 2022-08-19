Что такое Зеленая карта, и для чего она нужна — эксперт — Finance.ua
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Что такое Зеленая карта, и для чего она нужна — эксперт

Технологии&Авто
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Международный сертификат Зеленая карта — это обязательный документ для поездки за границу на собственном автомобиле. Его можно сравнить с Автогражданкой, которая действует за пределами нашей страны.
Об этом во время онлайн вебинара рассказала эксперт страхования, руководитель службы заботы о клиентах страхового бизнеса Finance.ua Страхование Дарья Горбач.
"Выплаты страхового возмещения по Зеленой карте осуществляются пострадавшим третьим лицам за ущерб, причиненный имуществу и здоровью третьих лиц. Если, например, вы будете виновником ДТП, то страховая компания сможет компенсировать затраты на лечение и ремонт авто потерпевшего.
Сумма страхового возмещения устанавливается в соответствии с законодательством той страны, где произошел страховой случай. Лимит выплаты будет зависеть от лимитов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности той страны, где произошло ДТП. К примеру, в Польше лимит по материальному ущербу составит 1 млн евро, а в Испании — это уже 15 млн евро", — пояснила она.
Горбач уточнила, что какая бы сумма страхового платежа ни была, международный сертификат Зеленая карта во всех странах имеет одинаковую унифицированную форму. Его наличие является обязательным условием для водителей, планирующих поехать за границу на собственном авто.
Проверить действие страховки можно по номеру полиса на сайте МТСБУ или же по номерному знаку автомобиля.
«Моторно-транспортное страховое бюро Украины — единственное объединение страховщиков, контролирующее работу и выполнение страховых обязательств компаний при обязательном страховании. К обязательному страхованию у нас относятся Автогражданка и Зеленая карта», — отметила Дарья Горбач.
По ее словам, лицензию на выдачу Зеленой карты сегодня имеют 11 страховщиков.
Купить Зеленую карту онлайн вы всегда можете на Finance.ua. Вам нужно только выбрать тип вашего автомобиля, указать срок действия полиса и направление, в котором вы будете ехать. Оформление происходит в считанные минуты, а электронный полис придет по электронной почте.
По материалам:
Finance.ua
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