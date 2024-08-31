Что такое «белый» доллар и существуют ли какие-то исключения для него — Finance.ua

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Что такое «белый» доллар и существуют ли какие-то исключения для него

Валюта
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Что такое «белый» доллар и существуют ли какие-то исключения для него
Что такое «белый» доллар и существуют ли какие-то исключения для него
Обмен валют в Украине — это процесс с конкретными правилами. Однако периодически могут возникать вопросы по поводу подлинности тех или иных банкнот, или неизвестных терминов.

Что такое «белый» доллар

Термин «белый» доллар возник в Украине. Так называют банкноты доллара определенного периода выпуска, которым присущ более светлый оттенок бумаги по сравнению с другими сериями, сообщает 24 Канал. Важно помнить, что этот термин не является официальным. При этом в Нацбанке отметили, что в Украине действительны все доллары, выпущенные Федеральной резервной системой США, с 1914 года.
Более того, в 2023 году Национальный банк Украины выступил с официальной позицией, в том числе относительно так называемых «белых» долларов. Этот вопрос прокомментировал даже глава НБУ Андрей Пышный.
Что такое «белый» доллар и существуют ли какие-то исключения для него

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«Белые» или «синие» — они все равно «зеленые». Их стоимость определяет номинал и обменный курс. Всё. Никаких дополнительных комиссий за обмен настоящей валюты в зависимости от ее номинала, дизайна или года выпуска не предусмотрено", — говорит глава НБУ.
В противном случае НБУ будет применять специальные меры воздействия. Речь идет о штрафах в размере до 400 тысяч гривен для банков и в размере до 5% от собственного капитала учреждения для небанковских учреждений.
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По материалам:
Телеканал 24
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