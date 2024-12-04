Что с ценами на вторичном авторынке (инфографика) — Finance.ua

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Что с ценами на вторичном авторынке (инфографика)

Технологии&Авто
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Что с ценами на вторичном авторынке (инфографика)
Что с ценами на вторичном авторынке (инфографика)
За год, то есть по сравнению ноября-2024 с ноябрем прошлого года, на диаграмме, которая показывает наполненность рынка предложениями разных ценовых групп, как всегда слишком контрастных изменений не наблюдается.
Однако если рассмотреть данные более подробно, можно заметить, что уменьшилась доля бюджетных предложений, в то же время возросло присутствие авто ценой свыше $20 тыс.
Что с ценами на вторичном авторынке (инфографика)
Перераспределение долей в пользу более дорогих авто может быть вызвано несколькими факторами. Один из них — потребность в деньгах в кризисных ситуациях, которая может возникать у автовладельцев все чаще в условиях войны. Следующий — увеличение присутствия «почти новых» авто на рынке подержанных, то есть когда независимые дилеры расширяют свое предложение автомобилями в возрасте 1…3 года, импортированными из Китая или США, конкурирующими или замещающими отсутствующее предложение у официальных представителей отдельных марок.

средняя цена предложений: неожиданный прорыв

После пяти месяцев, за которые средняя общая цена всех предложений держалась на уровне $5500, на этот раз она резко подпрыгнула до отметки $6500 — установив рекорд. При этом следует правильно понимать следующие явления: это не признак тотального подорожания всех автомобилей, это следствие пополнения предложения на вторичном рынке более дорогими авто, преимущественно из США, а также Китая, частично из Европы.
Что с ценами на вторичном авторынке (инфографика)
Самый массовый на рынке сегмент — бензиновые автомобили, занимает среднее положение между только что описанными авто с ГБО и дизельными легковушками. Текущая средняя цена всех предложений здесь $6500, сразу на $1000 больше, чем месяцем ранее.
Что с ценами на вторичном авторынке (инфографика)
За дизельные легковые автомобили с пробегом сейчас в среднем просят $7700, на $200 больше, чем месяцем ранее. Все три только что описанных сегмента (которые в то же время наиболее массовые на вторичном рынке) были достаточно стабильными по показателям средней цены фактически до октября текущего года, и только в ноябре начались заметные колебания.
Сегмент авто с гибридными силовыми установками (суммарно все подтипы типа MHEV/HEV/PHEV), в отличие от предыдущих, сравнительно стабильных, всегда отличался определенным волнением. Так и на этот раз: минус $500 по отношению к предыдущему периоду, и итог $12 200.

Автогражданка (ОСАГО) быстро

По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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