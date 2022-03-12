Что произойдет с ценами на квартиры в Киеве после войны — Finance.ua

Что произойдет с ценами на квартиры в Киеве после войны

Сегодня 13:02 — Личные финансы

Ситуация с покупкой жилья будет зависеть от длительности военных действий и наличия гражданской инфраструктуры. Однако аналитики прогнозируют, что недвижимость в Киеве подешевеет после войны.

Об этом рассказал аналитик Сергей Костецкий, сообщает «Новости.Live».

«Ситуация с рынком недвижимости сейчас такая, как с курсом гривни. На мой взгляд, недвижимость однозначно подешевеет. Ведь если раньше Киев, как столица Украины, был привлекательным для зарубежных покупателей, то теперь вряд ли кто-нибудь захочет покупать жилье здесь. Большие проблемы будут с новостройками, где часто покупали квартиры иностранцы», — рассказал эксперт.

По его словам, если все закончится в течение ближайших 10 дней, то ситуация на рынке существенно не изменится, а спрос на жилье увеличится. Но если ситуация затянется надолго, пусть даже не в Киеве, а в населенных пунктах, которые его окружают, то обвал цен может быть существенным.

Стоит отметить, что сейчас рынок продаж недвижимости однозначно замер, а также не работают специалисты в этой сфере.

Другое мнение. Британское издание PERE, специализирующееся на аналитике в сфере недвижимости, пишет, что вторжение россии в Украину будет иметь множество последствий для частной индустрии недвижимости.

Ожидается, что вызванные войной сбои будут оказывать дополнительное давление на стоимость строительства. Кроме того, в результате инфляционный период будет более длительным. При этом спрос на жилье будет внушительным.

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