Что предложили Ощад, Приват, Райф, Альфа, ПУМБ и mono на время войны — Finance.ua

Что предложили Ощад, Приват, Райф, Альфа, ПУМБ и mono на время войны

Сегодня 17:41 — Финтех и Карты

Украинские банки ввели ряд льгот и акций для клиентов: кредитные каникулы, отмена комиссий и продление сроков действия карт.

Об этом пишет НВ Бизнес

Альфа-Банк Украина отменил комиссию (1% + 5 грн) за перевод средств с карты Альфа-Банка Украина на карты других банков. Также увеличены лимиты до 1 млн грн в месяц на перевод средств между клиентами Альфа-Банка Украина в Sense SuperApp (ранее было 500 тыс. грн в месяц). Лимит на одну операцию составляет 50 тыс. грн., лимит на переводы в течение суток — 500 тыс. грн.

monobank продлил на месяц льготный период использования кредита и отменил внесение обязательного платежа в этом месяце. «Мы не выносим задолженность на просрочку и не начисляем никаких штрафов и повышенных процентов за непогашение задолженности», — заявил соучредитель необанка Олег Гороховский.

Ощадбанк 27 февраля продлил действие своих карт, срок которых истек, до 1 августа 2022 года в автоматическом режиме: картами можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкомате и т.д.

Кроме того, Ощадбанк с 24 февраля отменил комиссию на зачисление зарплаты работникам бюджетных организаций.

Также в связи с введением на территории Украины военного положения, «Ощадбанк» вводит кредитные каникулы для клиентов — физических лиц с 1 марта по 31 мая 2022 года по всем кредитным продуктам.

Как сообщила пресс-служба банка, на этот период отменяются платежи по таким кредитам и любые штрафные санкции.

Что касается ипотеки, автокредитов и кредитов наличными, то такие заемщики с 1 марта по 31 мая освобождаются от уплаты тела кредита и процентов.

Кредитные каникулы начинаются в автоматическом режиме, для их введения не нужно обращаться в банк.

ПУМБ не будет взимать штрафы за просроченную задолженность и не будет применять повышенную процентную ставку по всем кредитам. «Срок внесения обязательного платежа по кредитным картам, который наступает 28 февраля, ПУМБ продлевает на месяц без начисления дополнительных процентов и комиссий», — заявили в банке.

Также с 27 февраля ПУМБ вернул возможность использования кредитного лимита в размере 5 тыс. грн для активных клиентов.

Райффайзен Банк ввел кредитные каникулы сроком на два месяца для всех клиентов — на март и апрель для физлиц, частных предпринимателей и корпоративных клиентов. Клиенты получат уведомления о кредитных каникулах через Viber, SMS или менеджеров банка.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью