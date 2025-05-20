Что может разрешить жилищный кризис — ответ Шуляк — Finance.ua
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Что может разрешить жилищный кризис — ответ Шуляк

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В ВР готовы создать рабочую группу для усовершенствования механизма жилищно-строительных кооперативов, решающих жилищные проблемы как инвесторов недостроенных объектов, так и внутриперемещенных лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии «Слуга народа» Елены Шуляк.
Он уже показал свою эффективность, но требует определенных изменений, что сделает его более современным и эффективным.
Кооперативное жилье, указала она, повсеместно ценят за доступность людям со средними доходами, в том числе для молодежи и пожилых людей, разумную квартплату, прозрачность управления, сотрудничество и возможность социального развития.
Однако, несмотря на то, что положительные кейсы использования жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) как инструмента в Украине есть — в частности для достройки проблемных объектов недобросовестных застройщиков, он требует совершенствования.
«Достройка значительного количества объектов, которые мошенники вроде Войцеховского оставляли, например, в городе Киеве, была возможна только по той схеме, как работать с именно жилищно-строительными кооперативами. Это является наглядным подтверждением, что с ним нужно работать, но этот инструмент требует усовершенствования», — пояснила Шуляк.
По ее словам, в ЕС этим инструментом пользуется очень большое количество людей — каждый десятый европеец живет в кооперативном жилье: в Польше жилищные кооперативы составляют около 27% общего объема жилищного фонда страны, Австрии — 23%, Швеции — 22%, Франции — 19%, Норвегии — 15%", — объяснила Шуляк.
Сейчас формат, в котором работают жилищно-строительные кооперативы, отметила парламентарий, еще далек от современного и эффективного наподобие того, который успешно действует в ЕС.
Именно поэтому нужно не только установить новые четкие правила функционирования ЖСК, но и изменения в законодательство относительно них. Это поможет десяткам тысяч людей, которые готовы работать через такой инструмент, решить свой жилищный вопрос.
«Нужны правила и четкие обязанности по всем бенефициарам и участникам процесса. Что, как и в каком порядке должны делать органы местного самоуправления, у кого какие полномочия, что могут и не могут делать члены кооперативов и подрядчики и т. д. И, что не менее важно, какие изменения в законодательстве для этого нужны», — подчеркнула Шуляк.
Она также подчеркнула, что в парламенте готовы создать рабочую группу, которая вместе с экспертной средой будет работать над поиском действенных для Украины эффективных алгоритмов работы ЖСК. Это должно ускорить внедрение инструмента, который поможет гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и в том числе ВПЛ, переехать в новые дома быстрее.
По материалам:
РБК-Україна
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