Что должно быть в домашней аптечке во время войны: перечень от Минздрава — Finance.ua
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Что должно быть в домашней аптечке во время войны: перечень от Минздрава

Личные финансы
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В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что правильно собранная аптечка позволит чувствовать себя уверенно в случае возникновения непредсказуемых ситуаций со здоровьем.

Что должно быть в домашней аптечке во время войны

  • эластичные бинты;
  • безопасные шпильки;
  • стерильные перчатки;
  • пинцет;
  • ножницы;
  • неспиртовые салфетки;
  • термометр;
  • пластыри, в частности для глаз;
  • стерильные бинты;
  • треугольные (косыночные) повязки;
  • антисептическое средство (хлоргексидин, 70-процентный спирт);
  • обезболивающие и жаропонижающие (парацетомол, ибупрофен);
  • раствор для восстановления водно-солевого баланса при отравлении и сорбенте;
  • крем от аллергии с действующим веществом дифенгидрамина или таблетки с лоратадином, цетиризином и т.п.;
  • стерильный физраствор для промывания ран;
  • капли для промывания глаз;
  • качественный турникет для остановки кровотечений (жгут для забора венозной крови в лаборатории не подходит).
«Заметьте: антибиотики, гормональные препараты, препараты с дифенгидрамином или метамизолом натрия — не для домашней аптечки», — отметили в Минздраве.
Если кто-то в семье имеет хронические заболевания также в аптечке должно быть лекарство, которое они принимают регулярно. Например, для понижения давления. В аптечку лучше положить по меньшей мере двухнедельный, а лучше — месячный запас такого лекарства.

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По материалам:
Телеканал 24
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