Что должно быть в домашней аптечке во время войны: перечень от Минздрава — Finance.ua

Что должно быть в домашней аптечке во время войны: перечень от Минздрава Сегодня 05:34 — Личные финансы

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что правильно собранная аптечка позволит чувствовать себя уверенно в случае возникновения непредсказуемых ситуаций со здоровьем.

Что должно быть в домашней аптечке во время войны

эластичные бинты;

безопасные шпильки;

стерильные перчатки;

пинцет;

ножницы;

неспиртовые салфетки;

термометр;

пластыри, в частности для глаз;

стерильные бинты;

треугольные (косыночные) повязки;

антисептическое средство (хлоргексидин, 70-процентный спирт);

обезболивающие и жаропонижающие (парацетомол, ибупрофен);

раствор для восстановления водно-солевого баланса при отравлении и сорбенте;

крем от аллергии с действующим веществом дифенгидрамина или таблетки с лоратадином, цетиризином и т.п.;

стерильный физраствор для промывания ран;

капли для промывания глаз;

качественный турникет для остановки кровотечений (жгут для забора венозной крови в лаборатории не подходит).

«Заметьте: антибиотики, гормональные препараты, препараты с дифенгидрамином или метамизолом натрия — не для домашней аптечки», — отметили в Минздраве.

Если кто-то в семье имеет хронические заболевания также в аптечке должно быть лекарство, которое они принимают регулярно. Например, для понижения давления. В аптечку лучше положить по меньшей мере двухнедельный, а лучше — месячный запас такого лекарства.

Телеканал 24 По материалам:

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