Что должно быть в домашней аптечке во время войны: перечень от Минздрава — Finance.ua

Что должно быть в домашней аптечке во время войны: перечень от Минздрава
В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что правильно собранная аптечка позволит чувствовать себя уверенно в случае возникновения непредсказуемых ситуаций со здоровьем.
Что должно быть в домашней аптечке во время войны
- эластичные бинты;
- безопасные шпильки;
- стерильные перчатки;
- пинцет;
- ножницы;
- неспиртовые салфетки;
- термометр;
- пластыри, в частности для глаз;
- стерильные бинты;
- треугольные (косыночные) повязки;
- антисептическое средство (хлоргексидин, 70-процентный спирт);
- обезболивающие и жаропонижающие (парацетомол, ибупрофен);
- раствор для восстановления водно-солевого баланса при отравлении и сорбенте;
- крем от аллергии с действующим веществом дифенгидрамина или таблетки с лоратадином, цетиризином и т.п.;
- стерильный физраствор для промывания ран;
- капли для промывания глаз;
- качественный турникет для остановки кровотечений (жгут для забора венозной крови в лаборатории не подходит).
«Заметьте: антибиотики, гормональные препараты, препараты с дифенгидрамином или метамизолом натрия — не для домашней аптечки», — отметили в Минздраве.
Если кто-то в семье имеет хронические заболевания также в аптечке должно быть лекарство, которое они принимают регулярно. Например, для понижения давления. В аптечку лучше положить по меньшей мере двухнедельный, а лучше — месячный запас такого лекарства.
Медицинская (туристическая) страховка за границу
Поделиться новостью