Что делать руководителям бизнеса в случае захвата города — Finance.ua

Что делать руководителям бизнеса в случае захвата города

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Уже почти два месяца Украина страдает от вооруженной агрессии российской федерации. В руки агрессора попадают как стратегические объекты, непрерывная деятельность которых обеспечивает жизнь в Украине, так и разные предприятия, организации и учреждения.

Что делать в таком случае, рассказывает главный юрист Юлия Олешкевич, пишет «Бесплатная правовая помощь».

Персональные данные.

В первую очередь, нужно попытаться принять меры для сохранности документации по основному виду деятельности предприятия и персональным данным работников. По возможности необходим вывоз таких документов в безопасное место.

Если такой возможности нет — обеспечить их хранение в закрытых сейфах в помещении предприятия или в укрытиях этих помещений.

Следует учесть, что в случае наличия потенциальной угрозы жизни или здоровью людей, связанной с вывозом таких документов, документы следует оставить в помещении. По возможности, помещение следует передать под охрану.

Предприятия, учреждения и организации, деятельность которых связана с государственной тайной, должны уничтожить документы, содержащие государственную тайну, и другие документы с ограниченным доступом.

В случае такого уничтожения следует оформить соответствующие акты, соблюдая требования нормативно правовых актов, которые это регулируют. При этом материалы по основной деятельности уничтожать не нужно, предусматривая возможность возвращения населенного пункта под контроль органов власти Украины или последующую передачу этих документов при содействии указанных органов.

Диджитализация.

Следует заранее скопировать содержимое серверов и необходимую информацию с персональных компьютеров работников на переносные носители и обязательно при первой возможности вывезти их. Перед уходом из помещения необходимо сделать невозможным доступ с технических средств к реестрам.

На территориях, находящихся в непосредственной близости от районов ведения боевых действий, руководителям следует принять меры по оцифровке материалов по основной деятельности и подготовить к перевозке серверы с кадровой, бухгалтерской информацией или другие переносные носители с соответствующей информацией. При первой возможности необходимо вывезти переносные носители с копиями материалов, а также с кадровой и бухгалтерской информацией.

В случае отсутствия такой возможности — принять меры по замене личных паролей доступа ко всем электронным ресурсам (автоматизированным рабочим местам), включая пароль доступа к электронной почте.

Для предотвращения несанкционированного использования квалифицированной электронной подписи или печати следует сменить пароль доступа, а в случае острой необходимости отменить сертификат. Но следует помнить: отмененный сертификат восстановлению не подлежит!

Средства квалифицированной электронной подписи (защищенные носители ключевой информации) и файловые носители электронной подписи (флэш-накопители) с электронными подписями работников и/или печатью необходимо вывезти или обеспечить их сохранность, а в случае невозможности — уничтожить.

Что делать с трудовыми книжками.

Необходимо обеспечить сохранность и/или вывоз личных дел и трудовых книжек. По возможности трудовые книжки раздать работникам «под подпись».

Служебные удостоверения и пропуска (при их наличии), а также их незаполненные бланки, по возможности, необходимо вывезти или уничтожить.

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