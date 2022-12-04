Что делать, если случайно отправили средства на чужую карточку — инструкция Сегодня 17:01 — Финтех и Карты

Что делать, если случайно отправили средства на чужую карточку — инструкция

Ошибиться при вводе номера чужой карты довольно просто, а иногда ошибки случаются даже при автоматическом считывании приложением вашего банка.

Об этом пишет Ain.ua.

Если перевод происходит внутри одного банка — вы увидите имя получателя и узнаете об ошибке. Однако если перевод происходит между двумя банками — риски сбросить деньги случайному человеку сильно возрастают.

Как вернуть отправленный перевод?

Первое, что необходимо сделать — это получить квитанцию о его проведении. Этот документ содержит номер транзакции, ее время и номера счетов, с которого и на который она проводилась. В некоторых банках получить квитанцию можно прямо в мобильном приложении, в других — через десктопную версию клиентского кабинета.

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После этого необходимо обратиться в службу поддержки вашего банка и объяснить ситуацию. Если вы отправили деньги клиенту вашего банка, то дальше этим вопросом будет заниматься ваша служба поддержки. У вас попросят предоставить квитанцию о переводе, номерах карт, персональных данных и подтвердить личность. В таких случаях это нормальная процедура верификации. Как только вы подтвердите всю информацию, служба поддержки приступит к попыткам связаться с получателем средств.

Нюанс в том, что согласно нашему законодательству, без разрешения клиента банк не может самостоятельно арестовать эти средства и вернуть вам. Поэтому они попытаются объяснить своему клиенту ситуацию и уговорить его дать согласие на возврат средств. Как только оно будет получено — вам вернут деньги.

Если получатель — клиент другого банка

Если получатель средств — клиент другого банка, то вам все равно нужно обратиться в свою службу поддержки. Там вам подскажут, на карту какого банка были перечислены средства, и, при необходимости, предоставят дополнительную информацию о транзакции (в квитанциях часто номера карт частично закрыты звездочками, а поддержка может предоставить полные номера, необходимые для коммуникации со сторонней поддержкой).

Далее вам придется обратиться в службу поддержки того банка, на счета которого поступили денежные средства. Это будет еще более сложная проверка, чем в вашем банке, и придется предоставить еще больше информации (а в некоторых ситуациях даже прийти в отделение для подтверждения личности), однако в общем вам нужно доказать только то, что вы действительно отправитель средств, поэтому проблем здесь не предвидится.

Неприятным может стать тот факт, что поддержка банка получателя, узнав, что вы клиент другого банка, может попытаться откреститься от возврата средств, заявив, что они этого сделать не могут, а вам нужно идти с этим вопросом в свое финансовое учреждение. Это неправда, ваш банк не может общаться с чужими клиентами и точно не может снимать с них деньги. От такой проблемы помогает цитирование законов Украины, в которых четко прописан алгоритм действий.

После этого банк также попытается связаться со своим клиентом и получить согласие на возврат средств. Если он согласится, банк автоматически перечислит их обратно.

Если получатель откажется возвращать средства

Почти всегда человек, получивший чужие средства, легко соглашается на предложение банка, однако иногда получатель может отказаться возвращать средства или, что бывает значительно чаще, банк просто не сможет с ним связаться.

В таких случаях нужно брать квитанцию о переводе средств и идти в правоохранительные органы. Будущее решение суда в таких ситуациях всегда на стороне человека, случайно приславшего средства незнакомцу. А постановление суда позволяет банку вернуть их даже без согласия их клиента.

Что делать, если получил чужие деньги на свою карту

Лучшее, что можно сделать, если вы получили чужие средства — это написать в поддержку своего банка и уведомить их об этом. Без заявления отправителя банк сам ничего никому возвращать не будет, однако уже будет проинформирован о ситуации. Если речь идет о небольших суммах, то отправитель с большой вероятностью даже не будет пытаться их вернуть.

Однако если вдруг он все же захочет это сделать, то может получить соответствующее решение суда. И тогда ваш банк в принудительном порядке взыщет с вас всю сумму. Если у вас на счету будет недостаточно средств, то вам создадут технический драфт, который придется выплачивать уже банку. Так что лучше не использовать чужие деньги, которые вы вдруг получили на свой счет, по крайней мере, несколько месяцев.

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