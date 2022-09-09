Что будет влиять на курс доллара в Украине: советник Зеленского назвал факторы — Finance.ua
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Что будет влиять на курс доллара в Украине: советник Зеленского назвал факторы

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Что будет влиять на курс доллара в Украине: советник Зеленского назвал факторы
Что будет влиять на курс доллара в Украине: советник Зеленского назвал факторы
В сверхсложных условиях, в которых оказалась экономика Украины, стоимость национальной валюты у нас находится на достаточно приличном уровне. На колебания курса гривна/доллар влияют разные факторы и именно от них будет зависеть, какой курс заложит Минфин на 2023 год.
Об этом рассказал советник президента Украины по экономике Олег Устенко в интервью Обозревателю.
По его словам, стабильность курса зависит всегда от того, сколько в стране золотовалютных резервов и сколько они могут перекрывать импорта.
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«У нас есть около 29 миллиардов долларов золотовалютных резервов, даже немного больше. Это значит, что они могут перекрывать более трех месяцев нашего импорта, что считается нормой стабильности. Это положительный фактор. Также не будут выплачиваться внешние долги, потому что произошла реструктуризация нашего государственного долга по европейским облигациям. Оттока валюты по этой статье не будет. Среди других факторов, которые тоже будут влиять положительно на курс, это то, что наши экспортеры уже более-менее поняли, как работать в этих сложных условиях военного положения», — отметил Устенко.
Он добавил, что население в нынешних условиях не станет фактором, который может дисбалансировать курс.
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«Что будет влиять с минусом — на критический импорт нам нужно тратить валюту. На курс будет влиять и уровень инфляции», — рассказал Олег Устенко.
Он также отметил, что на курс доллара будет влиять еще и тот фактор, что евро дешевеет к доллару.

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
Обозреватель
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