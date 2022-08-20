Что будет с долларом в ближайшие недели: эксперт назвала вероятный курс — Finance.ua
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Что будет с долларом в ближайшие недели: эксперт назвала вероятный курс

Валюта
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Продавцы доллара пытаются приблизить курс к отметке 41 гривна, сейчас он удерживается на уровне 40,30-40,60 гривен.
Об этом рассказала директор департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Анна Золотько.
Она прогнозирует, что в ближайшие недели курс будет колебаться в пределах 39-41 гривны за доллар.
«Одним из стабилизирующих факторов стала активизация банков по предложению покупки иностранной валюты за безналичную гривню по „депозитной“ схеме, недавно открывшейся Национальным банком. Этот канал покупки валюты является достаточно хорошей альтернативой для небольших сумм за счет существенно меньшего курса покупки», — говорит эксперт.
По словам Золотько, на безналичном рынке баланс валютных интервенций НБУ остается отрицательным. В течение второй недели августа чистая продажа регулятором валюты на межбанке составила $428 миллионов.
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«Это на $50 миллионов меньше, чем за неделю до того и значительно меньше показателей июня-июля, однако дефицит иностранной валюты в безналичном сегменте остается устойчивым. И пока я не вижу потенциала для изменения этого тренда», — отметила директор.
Как сообщал УНИАН, курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 17 августа, ослаб на 20 копеек — до 40,40 грн/доллар. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,60 грн/доллар.
По материалам:
УНІАН
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