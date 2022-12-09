Что будет с ценами в Украине: прогноз НБУ — Finance.ua

Что будет с ценами в Украине: прогноз НБУ Сегодня 08:00 — Личные финансы

Рост потребительских цен в Украине по итогам октября ускорился до 26,6% в годовом исчислении. По предварительным оценкам НБУ, в ноябре инфляция продолжала расти.

Об этом сообщается в заявлении главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube

«Основными факторами ускорения инфляции остаются последствия военных действий и оккупации отдельных регионов Украины, что, прежде всего, влияет на увеличение производственных затрат бизнеса и приводит к дефициту отдельной продукции», — сказал он.

По его словам, усиление российских терактов против критической инфраструктуры Украины, в частности, объектов энергетики, усложняет экономическую активность в различных секторах — от металлургии до пищевой промышленности, животноводства и сферы услуг. В частности, в последние месяцы существенно выросли расходы предприятий на поддержку бесперебойной работы в условиях периодических отключений электроэнергии.

«К тому же ее дефицит приводит к сокращению производства и, соответственно, предложения товаров. Рост спроса населения на топливо в условиях регулярных отключений создает дополнительное давление на стоимость энергоносителей. Все эти факторы влекут за собой подорожание широкого спектра товаров и услуг, а по отдельным позициям — существенный рост цен», — сказал глава НБУ.

Рост цен в 2023 году

По оценкам НБУ, во II квартале будущего года ожидается начало цикла замедления годовой инфляции.

После инфляционного всплеска, обусловленного полномасштабной войной, по итогам следующего года рост потребительских цен замедлится. Этому в первую очередь должно поспособствовать снижение рисков безопасности благодаря успешным действиям ВСУ. Освобождение оккупированных территорий, налаживание на них производства и логистики, а также расширение возможностей морской логистики повлияют на укрощение инфляционных процессов, сообщил Пышный.

«Однако по-прежнему НБУ не ожидает стремительного замедления инфляции в условиях войны. Украинская экономика еще долго будет функционировать в условиях ограниченной логистики и дефицита электроэнергии», — сказал глава НБУ.

По его словам, ослабление потребительского спроса может частично компенсировать инфляционные эффекты от роста производственных затрат бизнеса.

«Итак, инфляция будет снижаться довольно медленно и в 2023-2024 годах существенно превышать цель НБУ в 5%. В таких условиях НБУ будет направлять свою политику прежде всего на удержание под контролем инфляционных ожиданий и сохранение управляемости инфляционных процессов», — добавил Пышный.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2022 года составит 30%. В 2023 году инфляция замедлится до 20,8%, а в 2024 году — до 9,4%.

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