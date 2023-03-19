Что будет с авторынком: дешевые авто исчезнут, остальные подорожают — Finance.ua

Что будет с авторынком: дешевые авто исчезнут, остальные подорожают Сегодня 21:02 — Технологии&Авто

Показательную инфографику недавно опубликовал французский L’argus: цены на новые автомобили выросли настолько, что всего за четыре года количество моделей, которые можно купить за 15.000 евро, сократилось почти в шесть раз! В 2017-м таких было 42, в 2023-м — всего 7. Раньше за эту сумму можно было взять компактный автомобиль, даже кроссовер Dacia Duster, а теперь он стоит от 16.999 евро.

Или еще один пример: самый доступный электрокар Dacia Spring при выходе на рынок весной 2021 года предлагался по цене от 16 990 евро, но сейчас начальный ценник на эту модель во Франции — от 20 800 евро.

В исследовании отмечается, что основными причинами складывающейся ситуации стал дефицит полупроводников, а также события в Украине, негативно повлиявшие как на логистические цепочки, так и на стоимость энергоносителей. Но есть еще одна составляющая: некоторые производители просто перестали предлагать недорогие варианты моделей, то есть малокомплектные и со слабыми двигателями. В то же время промышленность сосредотачивается на прибыльных версиях и моделях с более высокой маржинальностью.

В качестве примера приводится Volkswagen Golf: в 2021 году за первоначальную 90-сильную версию на немецком рынке нужно было отдать 20.700 евро, но осенью 2022-го вы не нашли бы Golf дешевле 29.560 евро. Да, эта версия сама по себе дороже, поскольку оснащена 130-сильным двигателем. Но даже если таковой вам не нужен, более доступных вариантов просто нет, а заплатить придется почти в полтора раза больше.

Но даже если сравнивать одни и те же варианты исполнения, приходится констатировать, что цены растут. ADAC приводит примеры, как изменилась стоимость автомобилей, сравнивая цены на одни и те же модификации в 2021 и 2022 годах.

К примеру, тот же Golf с двигателем 1.5 TSI подорожал на 10,3%, Dacia Sandero Stepway — на 19,9%, а Skoda Octavia 1.0 TSI — на 10,9%. Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в более высоком ценовом сегменте. В общей сложности за год базовая цена на электрический Ford Mustang Mach-E выросла примерно на 10.000 евро: с 46.900 евро до 56.500 евро — это более 20%!

Автопроизводители предупреждают: введение норм Евро-7 переживут далеко не все модели. Даже не дожидаясь этого стандарта, компании отказываются от дизельных двигателей, но говорят о том, что и бензиновые моторы станут более дорогими, ведь их придется оснащать дополнительными устройствами, например, фильтром сажи. Или вводить гибридные силовые установки.

Частичная электрификация позволяет поднять экологичность авто, но увеличивается их стоимость. И если в случае с дорогими моделями это не столь критично, то в малых классах и массовом сегменте подобное увеличение себестоимости сразу скажется на конечных ценах.

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uamotors По материалам:

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