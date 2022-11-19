Что больше всего подорожало и подешевело в Украине за последний месяц — Госстат — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что больше всего подорожало и подешевело в Украине за последний месяц — Госстат

Личные финансы
62
Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в октябре 2022 года. Больше всего подорожали яйца, сало и свинина, подешевели гречка, яблоки, капуста и картофель.
Об этом сообщает Госстат.
По данным статистического ведомства, по сравнению с сентябрем 2022 года яйца подорожали на 62,5% до 57,0 гривен за десяток, сало на 11,9% до 167,6 гривен за килограмм, свинина на 6,2% до 174,5 гривен за килограмм.
Что подешевело
В то же время, капуста подешевела 18,9% до 15,1 гривен за килограмм, яблоки на 10,0% до 16,5 гривен за килограмм, картофель — на 8,6% до 9,9 гривен за килограмм.
Кроме того, гречневая крупа подешевела на 7,9% до 82,7 гривен за килограмм.
Что больше всего подорожало и подешевело в Украине за последний месяц — Госстат

Получить деньги до зарплаты 💰

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.