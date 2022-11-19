Что больше всего подорожало и подешевело в Украине за последний месяц — Госстат Сегодня 21:00 — Личные финансы

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в октябре 2022 года. Больше всего подорожали яйца, сало и свинина, подешевели гречка, яблоки, капуста и картофель.

Об этом сообщает Госстат

По данным статистического ведомства, по сравнению с сентябрем 2022 года яйца подорожали на 62,5% до 57,0 гривен за десяток, сало на 11,9% до 167,6 гривен за килограмм, свинина на 6,2% до 174,5 гривен за килограмм.

Что подешевело

В то же время, капуста подешевела 18,9% до 15,1 гривен за килограмм, яблоки на 10,0% до 16,5 гривен за килограмм, картофель — на 8,6% до 9,9 гривен за килограмм.

Кроме того, гречневая крупа подешевела на 7,9% до 82,7 гривен за килограмм.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.