Чрезвычайное положение: что следует знать водителям — Finance.ua

Чрезвычайное положение: что следует знать водителям

В связи с напряженной ситуацией на всей территории Украины будет введено чрезвычайное положение, но кроме Луганской и Донецкой областей. Такое решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, парламент должен утвердить это решение в течение 48 часов.

Именно введение чрезвычайного положения предусматривает ряд ограничений. В то же время, сейчас радикально на жизни людей это никак не скажется.

В частности, это может быть усиление охраны общественного порядка и объектов жизнеобеспечения, ограничение движения транспорта, дополнительный досмотр транспорта и проверка документов у физических лиц.

То есть водителям следует быть готовыми к дополнительным проверкам во время поездок.

В свою очередь, Государственная пограничная служба сообщила о дополнительных режимных ограничениях в районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины и прилегающих к морскому побережью. В частности, запрещено находиться в приграничных местах в ночное время и передвигаться на личном транспорте.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью