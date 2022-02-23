Чрезвычайное положение: что следует знать водителям — Finance.ua
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Чрезвычайное положение: что следует знать водителям

Сегодня 19:44Технологии&Авто
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В связи с напряженной ситуацией на всей территории Украины будет введено чрезвычайное положение, но кроме Луганской и Донецкой областей. Такое решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, парламент должен утвердить это решение в течение 48 часов.
Именно введение чрезвычайного положения предусматривает ряд ограничений. В то же время, сейчас радикально на жизни людей это никак не скажется.
В частности, это может быть усиление охраны общественного порядка и объектов жизнеобеспечения, ограничение движения транспорта, дополнительный досмотр транспорта и проверка документов у физических лиц.
То есть водителям следует быть готовыми к дополнительным проверкам во время поездок.
В свою очередь, Государственная пограничная служба сообщила о дополнительных режимных ограничениях в районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины и прилегающих к морскому побережью. В частности, запрещено находиться в приграничных местах в ночное время и передвигаться на личном транспорте.
По материалам: MMR
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