Четверть украинских пенсионеров получают пенсию до 3000 грн — Finance.ua
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Четверть украинских пенсионеров получают пенсию до 3000 грн

Личные финансы
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Четверть украинских пенсионеров получают пенсию до 3000 грн
Четверть украинских пенсионеров получают пенсию до 3000 грн
10,34 млн пенсионеров насчитывается в настоящее время в Украине. На 497,5 тыс. пенсионеров меньше стало за три года полномасштабной войны примерно так же, как за два года пандемии COVID-19.
Об этом сообщает Опендатабот.
5789 грн или 132 евро (курс на момент публикации материала) составляла средняя пенсия в Украине на конец 2024 года. Это на 7,5% больше, чем в том же периоде 2023 года (5385,25 грн). В то же время инфляция за 2024 год, по данным НБУ, составила 12% — поэтому фактически свела на нет это повышение.
Четверть украинских пенсионеров получают пенсию до 3000 грн

Где в Украине самые большие пенсии

Самые высокие выплаты традиционно у пенсионеров в Киеве — 8 017,65 грн. Это более чем на треть выше среднего показателя по стране. Наименьшие выплаты в Тернопольской области: 4484,69 грн. Это на 23% меньше среднего значения.
Следует отметить, что в двух регионах Украины в конце 2024 наблюдалось существенное снижение пенсий. Так, в Ровенской области средняя пенсия упала на 24% по сравнению с концом 2023 года (до 5 159,85 грн), а в Житомирской — на 10%.
Четверть украинских пенсионеров получают пенсию до 3000 грн
26% или 2,68 млн пенсионеров получают менее 3000 грн. Средний размер такой пенсии — 2 759,86 грн. Еще 1,26 млн человек (12%) получают пенсию более 10 000 грн, в среднем — 15 379,97 грн. Заметим, что именно таких пенсионеров за три месяца стало меньше всего: на 51,5 тыс. лиц.
Около 27% пенсионеров продолжают работать и в настоящее время в среднем получают 6 302,76 грн пенсии.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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