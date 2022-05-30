«Черноморнефтегазу» передали арестованные активы — Finance.ua
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«Черноморнефтегазу» передали арестованные активы

Сегодня 19:14Фондовый рынок
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Распоряжением Кабмина от 28 мая 2022 г. № 429-р «Некоторые вопросы управления активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, в исключительных случаях» «Черноморнефтегазу» передали арестованные активы.
В распоряжении сказано, что «с целью предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической сфере, согласно статье 211 Закона Украины «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений» (АРМА), согласиться с предложением АРМА, и Министерства энергетики по передаче в управление акционерному обществу Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» активов, на которые наложен арест в уголовном производстве.
АРМА должно будет обеспечить передачу активов в соответствии с актами приема-передачи на период «до устранения риска сбоя и/или прерывания функционирования активов, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и до завершения осуществления процессуальных мер».
Более детальные подробности о перечне активов в распоряжении не сообщаются.

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По материалам: Finance.ua
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