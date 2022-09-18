Чернобыльский заповедник получил 230 тысяч гектаров земли — Finance.ua

Чернобыльский заповедник получил 230 тысяч гектаров земли Сегодня 06:54

Кабинет Министров передал 226 964,7 га земли в постоянное использование Чернобыльскому радиационно-экологическому биосферному заповеднику.

Такое решение правительство приняло на заседании 10 сентября, сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

«Заповедник был создан еще в 2016 году, но до этого времени его земли не были должным образом оформлены. Эти вопросы будут упорядочены, а перед учреждением откроются еще большие возможности для развития своей природоохранной и научной деятельности», — говорится в сообщении.

226 964,7 га зоны отчуждения и зоны безусловного отселения — это самый большой резерват дикой природы в Европе.

«Территорию Чернобыльского заповедника можно сравнить с площадью трех Киевов или Днестровского района в Черновицкой области, или скажем, Яворивского района на Львовщине или Бучанского на Киевщине. На территории заповедника может поместиться 4 Карпатских биосферных заповедника или 5 Национальных парков Синевир или 6 Асканий — Новых», — добавляют в министерстве.

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