Через пять лет России некому будет продавать свой газ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Через пять лет России некому будет продавать свой газ

Вчера 19:46Энергетика
979
Через пять лет России некому будет продавать свой газ, потому что большинство европейских стран приняли программы отказа от голубого топлива из рф.
Об этом сказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальной политики Андрей Герус в эфире информационного телемарафона.
По его словам, европейцам будет крайне тяжело отказаться от российского газа до 2022 года, потому что на нем многое завязано. Тем не менее, Германия уже задекларировала программу по замещению в ближайшие пять лет российского газа, и так же будут делать все больше европейских стран.
«Мы можем получить такую ситуацию, что лет через пять абсолютное большинство европейских стран просто не будет покупать российский газ, и россии некуда будет продавать свой газ. Они попытаются продавать его в Азию, но эти объемы будут ограничены. Доходы россии от энергоресурсов в течение следующих лет все больше будут падать», — сказал он.
Герус также считает, что платить за российский газ рублями Европа не будет, несмотря на соответствующий приказ путина.
По материалам: УНІАН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.