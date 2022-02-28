Чехия забирает банковскую лицензию у дочки Сбербанка — она банкрот — Finance.ua
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Чехия забирает банковскую лицензию у дочки Сбербанка — она банкрот

Сегодня 15:28Фондовый рынок
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Чешский центробанк начал отзыв лицензии дочки российского Сбербанка — ликвидность банка упала после вторжения России в Украину, в части стран ЕС работа группы заблокирована.
Об этом сообщила пресс-служба Чешского национального банка.
Отмечается, что ликвидность банка ухудшилась из-за массивного оттока депозитов с началом войны Россией. Центробанк ранее принял предварительную меру, запрещающую банку распоряжаться активами и обязательствами, в том числе предоставлять новые кредиты и открывать депозиты.
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«Правление Банка признало, что Sberbank CZ — банкрот, и в разумные сроки исправить это другими инструментами невозможно. Также считается, что принятое решение не отразится на стабильности чешского финансового сектора», — говорится в сообщении.
Клиенты-вкладчики Sberbank CZ получат гарантированную сумму страхования в 100 000 евро на клиента.
Чешский центробанк входит в европейский банковский регулятор Single Resolution Board (SRB). Поскольку Sberbank CZ является частью трансграничной группы Sberbank Europe AG, SRB был проинформирован о решении Чешского Нацбанка.
При этом на сайте регулятора отмечается, что филиалы Sberbank Europe AG в Австрии, Словении и Хорватии «уже падают и, вероятнее всего, обанкротятся» из-за мощного оттока активов.
Сейчас на эти дочки Сбербанка в Европе наложен мораторий — они не могут производить никакие расчеты, а средства по депозитам можно выводить в пределах разрешенного национальным регулятором объема.
Sberbank Europe AG расположена в Австрии и владеет филиалами в Германии, Хорватии, Словении, Чехии, Венгрии, а также Боснии и Герцеговине и Сербии. Всего группа имеет 185 филиалов в Европе и управляет активами в 13,6 млрд долларов.

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По материалам: Економічна Правда
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