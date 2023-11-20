Чего больше всего опасаются украинцы (исследование) — Finance.ua

Чего больше всего опасаются украинцы (исследование) Сегодня 09:44 — Мир

Украинцы стали больше опасаться безработицы, роста цен и падения гривны.

Как говорится в исследовании компании Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине», в октябре индекс потребительских настроений (ИПН) составил 79,9 пункта, что на 2,8 п. ниже показателя сентября.

В то же время показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 1,4 п. и составляет 123,8 пункта. Индекс инфляционных ожиданий увеличился на 3,3 п. и составляет 185,8, а индекс девальвационных ожиданий поднялся на 4,8 п. до 158,6.

«В октябре 2023 года наблюдается продолжение негативной динамики индекса потребительских настроений в Украине. Кроме этого, наблюдается также уменьшение индекса экономических ожиданий. Также произошло увеличение индекса девальвационных ожиданий. При этом индекс текущего положения без значительных изменений по сравнению с сентябрем 2023 года. В общем, население Украины имеет более отрицательные ожидания, чем год назад, однако лучшее текущее положение», — говорится в исследовании.

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет. Также опрос не включает украинцев, выехавших за границу.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значения равняются 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковые. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.

УНІАН По материалам:

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