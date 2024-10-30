ChatGPT вводит новую функцию поиска для удобного доступа к истории чатов — Finance.ua

ChatGPT вводит новую функцию поиска для удобного доступа к истории чатов
Пользователи ChatGPT теперь могут искать в своей истории чатов благодаря новой функции, которая запускается сегодня, 29 октября.
Об этом сообщает OpenAI.
С новым значком увеличительного стекла, расположенным в веб-приложении, можно легко найти предыдущие разговоры для справки или продолжать общение с того места, где остановились.
Доступ к этой функции получат пользователи Plus и Team в течение дня, в то время как предприятия и образовательные учреждения смогут пользоваться новинкой через неделю. Пользователи с бесплатным доступом могут попробовать функцию в течение следующего месяца.
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